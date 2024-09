Weghorst des duivels bij Oranje, Koeman heeft er genoeg van: 'En nu is het klaar'

heeft zondagmiddag een akkefietje gehad met de broertjes Timber op de training van Oranje. Na een tik van Jurriën liet de nieuwe Ajax-spits verbaal weten daar niet gediend van te zijn. Ronald Koeman voelde de behoefte in te grijpen.

Tijdens de training van zondag waren de reserves van het duel Nederland - Bosnië-Herzegovina actief. Spelers die in de basis waren begonnen tijdens dat duel, kregen rust. Wout Weghorst en de gebroeders Timber stonden dus met Koeman op het veld. Toen Weghorst een tik op de voet kreeg van Jurriën, raakte de Ajacied geïrriteerd, wat hij gelijk liet weten aan de speler van Arsenal. Toen hij van Quinten vervolgens een soort bodycheck kreeg, was Weghorst er helemaal klaar mee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eén Oranje-international staat lang na Nederland - Bosnië als enige nog op het veld

De spits stapte op Koeman af en beklaagde zich over de gang van zaken. Waarschijnlijk vond Weghorst het niet prettig dat de training op het scherpst van de snede werd uitgevoerd. Koeman was echter niet gediend van de klaagzang van Weghorst en riep op een gegeven moment: "En nu is het klaar! Ik heb tegen jou iets gezegd en iets tegen hen gezegd."

Weghorst leek te verlangen naar het einde van de training, en toen dat moment kwam, snelde hij naar zijn fiets. Andere internationals bleven nog even wat hangen. Fysiek ongemak heeft Weghorst niet, bevestigde de bondscoach. "Hij heeft geen blessure", zei Koeman bij het verlaten van het veld.

Een geïrriteerde Wout Weghorst na een duel met Jurriën Timber 💥👟 pic.twitter.com/rcIrQCgHTv — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alle Oranje-spelers zitten in de kleedkamer, waarna Wout Weghorst iets opvallends doet

Een opvallend moment na de eerste training van het Nederlands elftal.