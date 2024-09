Jeroen Stekelenburg opent vuur op Oranje-speler met dodelijke vraag aan Ronald Koeman

Ronald Koeman erkent dat er niet goed uitzag bij de twee doelpunten die het Nederlands elftal zaterdagavond incasseerde tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 zege). Op enkele kritische vragen van verslaggever Jeroen Stekelenburg wilde de bondscoach van Oranje echter niet reageren.

Koeman vindt dat Oranje in balbezit ‘heel erg goed speelde’ tegen Bosnië. “Het oogde fris en snel”, zegt de oefenmeester bij de NOS. Over de twee treffers die Oranje incasseerde is Koeman echter ontevreden. De 1-1 kwam na een klein halfuur van de voet van Ermedin Demirovic, na voorbereidend werk van Denis Huseinbasic. Laatstgenoemde genoot ontzettend veel vrijheid op het middenveld, waarna de Bosnische middenvelder Demirovic vrijspeelde tussen Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk in. Demirovic rondde oog in oog met doelman Bart Verbruggen af.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woedende reacties op volstrekt mislukte Oranje-voorbeschouwing van NOS: ‘Volkomen gestoord’

Koeman wijst Xavi Simons als hoofdschuldige aan voor het doelpunt. “De eerste goal is totaal onnodig. Xavi staat eigenlijk bij hun linkermiddenvelder (Huseinbasic, red.) en loopt weg. Dat onderdeel kunnen wij verbeteren. In eerste instantie moet Xavi dat oplossen. In tweede instantie staan we centraal ook niet goed, maar als Xavi bij de man staat, wordt hij (Demirovic, red.) ook niet aangespeeld. Maar het centrum staat ook niet goed als de tweede pass komt.”

Stekelenburg vraagt daarna kritisch door over De Ligt: “Ik wil het even kort hebben over die andere tegengoal, want dat is een persoonlijke fout van Matthijs de Ligt. Dit is niet voor het eerst dat dit hem gebeurt. Is dat iets wat je zorgen baart?”, werpt de verslaggever kritisch op. Koeman ontwijkt die vraag echter opzichtig: “Ik denk dat Matthijs zelf ook beseft dat hij hier verkeerd staat. Ik begreep van Matthijs en Bart Verbruggen dat Matthijs dacht dat de bal voor de keeper zou zijn. Maar dit mag niet.”

Stekelenburg neemt daar echter geen genoegen mee. “Dit lijkt me ook vervelend voor een coach, want hoe betrouwbaar is iemand dan als het toch vaker gebeurt?”, vraagt hij door over De Ligt. Koeman geeft echter opnieuw geen concreet antwoord: “Fouten zijn natuurlijk onderdeel in het voetbal. Ik vind het onterecht om daar een grote hype van te maken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.