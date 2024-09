Analisten betreuren uitspraak van Koeman: 'Zonde, jammer dat hij dat gezegd heeft'

NOS-analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart vinden het respectievelijk 'jammer' en 'bijna zonde' dat bondscoach Ronald Koeman alvast één wijziging heeft aangekondigd in het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Duitsland. Waar zaterdagavond tegen Bosnië en Herzegovina de kans kreeg in de spits, zal Ajax-aanvaller tegen Die Mannschaft aan de aftrap verschijnen.

Voorafgaand aan het treffen met de Bosniërs liet Koeman voor de camera's van de NOS weten dat Brobbey tegen de Duitsers de kans krijgt om zich te laten zien. "Ik wil ze allebei zien. En dat heb ik ze ook verteld. Ja, Brobbey speelt tegen Duitsland", vertrouwde de bondscoach verslaggever Jeroen Stekelenburg toe. Zirkzee beleefde vervolgens een uitstekend basisdebuut, door onder meer zelf voor de openingstreffer te tekenen en vlak voor rust de 2-1 van Tijjani Reijnders - met wie hij veelvuldig de combinatie zocht - in te leiden.

"Het is eigenlijk jammer dat Koeman al heeft gezegd dat Brobbey gaat spelen tegen Duitsland", zegt Van Hooijdonk in de nabeschouwing. "Je bent eigenlijk heel erg benieuwd hoe dit duo (Zirkzee - Reijnders, red.) het tegen een goede tegenstander gaat doen." Rafael van der Vaart heeft ook zijn bedenkingen: "Wat wint Koeman er nou mee? Stel je voor: Brobbey doet het geweldig tegen een groot land als Duitsland, of hij doet het slecht... Ik zou gewoon zo doorgaan, denk ik. Waarom zou je wisselen?" vraagt de oud-international zich hardop af.

Ondanks de chemie tussen Zirkzee en Reijnders verwachten de analisten niet dat Koeman terug gaat komen op zijn belofte aan Brobbey: "Hij heeft het natuurlijk al gezegd, en wat hij in zijn hoofd heeft gaat hij ook wel doen. Maar het is bijna een beetje zonde, natuurlijk", zegt Van der Vaart. "Zo denk je ook over vriendschappelijke wedstrijden", vult Van Hooijdonk aan. "Dan ga je van tevoren al zeggen: 'Jij speelt de tweede wedstrijd'. We willen allemaal dat dit toernooi serieus genomen wordt, het wórdt ook serieus genomen. We zijn twee keer in de eindronde (van de Nations League, red.) geweest, daar hebben we ontzettend veel plezier aan beleefd."

