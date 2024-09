Ronald Koeman stelt Ajax-speler teleur in aanloop naar Duitsland

start dinsdagavond in de basisopstelling van het Nederlands elftal tegen Duitsland, zo onthult Ronald Koeman voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina tegenover de NOS. De bondscoach grijpt de interlandperiode aan om en Brobbey in actie te zien bij Oranje. Dat betekent dat genoegen moet nemen met een reserverol.

Zirkzee maakt zaterdagavond zijn basisdebuut bij Oranje, terwijl Brobbey op de bank zit. Voor Koeman was deze keuze al een tijdje duidelijk. “Ik wil ze allebei zien. En dat heb ik ze ook verteld”, begint de bondscoach, die reactie krijgt van Jeroen Stekelenburg. “Wie is de andere naam dan? Er zitten nog twee andere spitsen in je selectie”, zegt de NOS-verslaggever, die doelt op Wout Weghorst en Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

“Ja, Brobbey speelt tegen Duitsland”, onthult Koeman. “Is dat ook omdat je met Weghorst een ideale speler hebt voor een plan B?”, vraagt Stekelenburg. “Dat kun je gedeeltelijk zeggen, maar Wout heeft ook bewezen dat hij vanaf het begin kan starten. Hij heeft een hele onregelmatige voorbereiding gehad en ik wil de anderen in actie zien”, aldus Koeman.

De bondscoach gaat vervolgens in op zijn verwachtingen van Zirkzee. “Hij moet zijn spel spelen en het is vaak ook afhankelijk van het type wedstrijden. Hij heeft kwaliteiten om in de bal te spelen, maar ik verwacht vanavond dat hij dat iets minder moet doen, omdat ik verwacht dat we vrij veel op één helft zullen spelen. Dan moet je op de juiste momenten in de zestien zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.