Ochtendkranten loven 'frivool' Oranje en wijzen eensgezind één grote uitblinker aan

Het Nederlands elftal krijgt positieve kritieken in de Nederlandse kranten voor de ruime 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina van zaterdagavond. Oranje speelde 'frivool', zo valt onder meer te lezen, bovendien wordt één speler unaniem tot grote uitblinker uitgeroepen: basisdebutant .

De spits van Manchester United - die tot dat moment nog geen oproep had gekregen - werd afgelopen zomer te elfder ure toegevoegd aan de EK-selectie en kwam in Duitsland als invaller twee keer binnen de lijnen. Bij absentie van Memphis Depay gunde bondscoach Ronald Koeman de 23-jarige aanvaller zaterdag een basisplaats in het Nations League-duel met de Bosniërs; Zirkzee beloonde het vertrouwen met een puik optreden waarin hij zelf met een achterwaartse kopbal voor de 1-0 tekende en vlak voor rust de assist leverde bij de 2-1 van Tijjani Reijnders.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oranje-spelers kijken na afloop verward om zich heen: ‘De sfeer wordt nu bruut verstoord’

Verslaggever Jeroen Kapteijns schrijft in De Telegraaf dat Zirkzee een 'prominente rol' speelde bij de uiteindelijk ruime overwinning. "Zirkzee stelde met zijn goede optreden nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de spitspositie bij het Nederlands elftal, zag ook Memphis Depay, die strak in het pak toekeek vanaf de tribune", leest het. Kapteijns is daarentegen wel kritisch op het optreden van Matthijs de Ligt, die in de woorden van de journalist met een 'opzichtige fout' de 3-2 van Edin Dzeko inleidde.

LEES OOK: Kraay junior brandt Oranje-speler keihard af: 'We kunnen allemaal wel zeggen dat het heel frivool was...'

Willem Vissers is in zijn wedstrijdverslag voor de Volkskrant eveneens lovend voor Oranje: "Kijk, dit is dus voetbal dat we willen zien in Nederland, mits we de magere slotfase even vergeten", stelt de journalist tevreden vast. "Voetbal met een lach, ook als een prachtige aanval sterft in schoonheid. Gewoon blij zijn, laten zien dat je plezier hebt in je hobby die dankzij talent beroep is geworden. Voetbal met hakjes en overstapjes, met een truc hier en een kunstje daar", omschrijft Vissers het beeld van de avond. Zirkzee wordt omschreven als 'een heerlijke voetballer voor het publiek', bovendien viel Vissers op dat de aanvaller een 'fijne tandem' vormde met middenvelder Reijnders. De middelste linie, waarin verder plek was voor Ryan Gravenberch en Jerdy Schouten, zat sowieso 'goed in elkaar', betoogt Vissers, alvorens de gedachten te laten teruggaan naar het EK van afgelopen zomer. "Het is misschien jammer dat Zirkzee op het EK zo weinig speeltijd kreeg, terwijl op Memphis Depay toch wel iets viel aan te merken. Koeman vond hem, en Ryan Gravenberch trouwens ook, blijkbaar niet klaar voor het grote werk, en we zullen nooit weten of hij een punt had."

LEES OOK: Ronald Koeman weigert één vraag te beantwoorden: ‘Dan krijg ik het land over mij heen’

Het Algemeen Dagblad zag een 'vermakelijke wedstrijd' in het Philips Stadion. Verslaggever Maarten Wijffels roemt eveneens het optreden van Zirkzee, die in zijn woorden 'meteen gezichtsbepalend in tal van opzichten' was. Niet alleen zijn rol bij de doelpunten stemt tot tevredenheid: "Ook puur als teamspeler maakte de spits indruk. Zirkzee zwierf regelmatig, liet zich zakken tot op het middenveld, zoals Depay dat ook graag doet. Maar wel met een cruciaal verschil: Zirkzee is vaak éérst gespitst op de combinatie, op samenspel, minder op puur de individuele actie", schrijft Wijffels.

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.