Oranje-spelers kijken na afloop verward om zich heen: ‘De sfeer wordt nu bruut verstoord’

Het Nederlands elftal zegevierde zaterdagavond met 5-2 over Bosnië en Herzegovina in het eerste duel in de Nations League. De spelers van Oranje keken na afloop verward om zich heen, doordat een veldbestormer dichtbij voor onrust zorgde op het veld.

Terwijl de spelers van Oranje met elkaar de overwinning vierden, bestormde een supporter van Bosnië plots het veld. Dat gebeurde buiten beeld, maar commentator Arman Avsaroglu van de NOS verklapte wat er aan de hand was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woedende reacties op volstrekt mislukte Oranje-voorbeschouwing van NOS: ‘Volkomen gestoord’

“De vele Bosnische fans in Eindhoven hebben er een prachtig sfeertje van gemaakt, maar dat sfeertje wordt nu wel bruut verstoord, omdat er nog iemand het veld op komt rennen. Dat ziet u niet, maar ik wel”, zei Avsaroglu.

De veldbestormer kwam dicht bij de Oranje-spelers en werd uiteindelijk ‘hardhandig getackeld’ door de beveiliging, aldus Avsaroglu. “Je ziet de spelers om zich heen kijken naar wat er nu gebeurt. Hij ging richting Dzeko, zo lijkt het. Het is een jonge vent die op de foto wilde met Dzeko en dat moet bekopen met een enkelblessure.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.