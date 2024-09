Kraay junior brandt Oranje-speler keihard af: 'We kunnen allemaal wel zeggen dat het heel frivool was...'

Hans Kraay junior is hard voor Matthijs de Ligt in de nabeschouwing van ESPN van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Bosnië en Herzegovina. De verdediger ging in de slotfase gigantisch in de fout, waardoor het duel nog enigszins spannend werd. Kraay junior laat zich in de analyse zeer kritisch uit.

De Ligt zag er niet best uit bij de tweede aansluitingstreffer van Bosnië en Herzegovina. De centrale verdediger, die afgelopen EK genoegen moest nemen met een plek op de reservebank en geen één keer in actie kwam, had geen idee waar zijn tegenstander Edin Dzeko was en taste mis bij een hoge bal. Voor de spits van de bezoekers was het een koud kunstje.

“Hebben we nog tijd voor iets kritisch?”, begint de analist als de tweede tegengoal ter sprake komt. “Hij is hem hélemaal kwijt! Hij staat met zijn rug naar de bal, echt alles was hij kwijt…”, begint Kraay junior zeer kritisch. “Hij had het vandaag niet”, gaat hij verder. “Dit is eigenlijk gewoon heel erg slecht…”

“We kunnen wel allemaal zeggen dat het heel frivool en leuk was, maar hoe is het mogelijk dat je tegen zo’n ongelofelijk matig ploegje alles kwijt bent na de 3-2. We zijn tien minuten álles kwijt geweest na die goal… Ik had de indruk dat het eerder 3-3 ging worden dan 5-2”, is Kraay junior hard. “Hij heeft zich geen beste dienst bewezen”, concludeert Jan Joost van Gangelen. “De Vrij is een betere, ondanks dat hij een jaar of zes ouder is, de beste centrale verdediger. Punt", reageert Kraay junior duidelijk.

