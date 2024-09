Youri Mulder is compleet verbaasd en noemt staf van Oranje 'stelletje slaapkoppen'

Youri Mulder is van mening dat er bij het Nederlands elftal te lang is vastgehouden aan als eerste spits, zo geeft de analist maandagavond aan in het programma Rondo op Ziggo Sport. De oud-voetballer vindt het opmerkelijk dat bondscoach Ronald Koeman er nu pas voor kiest om en zich te laten bewijzen in de basis.

"De bondscoach wil Zirkzee en Brobbey nu gewoon aan het werk zien, om te kijken wie de opvolger van Depay kan worden", begint Mulder. "Maar dat had voor het toernooi al gemoeten", vind de analist. Zirkzee maakte zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) zijn basisdebuut in het Nederlands elftal, maar dat is volgens de oud-speler van onder meer Schalke 04 veel te laten: "Stelletje slaapkoppen daar", foetert hij richting de technische staf van Oranje.

Daarnaast had Mulder in deze interlandperiode gedacht dat Wout Weghorst een keer in de basis zou beginnen bij Oranje. De analist stelt dat Weghorst altijd topfit is en Mulder vond de Ajacied tijdens het EK een hele goede indruk achterlaten. "Het is duidelijk dat Koeman hem echt als pure invaller ziet. Gooi gewoon Weghorst erin of Zirkzee, die speelde hartstikke goed", zou het advies van Mulder zijn aan Koeman, die er echter voor heeft gekozen om Brobbey dinsdagavond op te stellen tegen Duitsland: "Brobbey is een goede spits, maar ik had eigenlijk Weghorst een keer verwacht", besluit de analist van Ziggo.

