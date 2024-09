Ronald Koeman verklapt, naast Brian Brobbey, nog één basisspeler tegen Duitsland

begint dinsdagavond, als het Nederlands elftal het opneemt tegen Duitsland in de Nations League, ‘gewoon’ weer in de basis. De verdediger, die afgelopen zaterdag in de fout ging tegen Bosnië en Herzegovina en daardoor een doelpunt weggaf, krijgt wederom het vertrouwen van Ronald Koeman, zo laat de bondscoach weten op de persconferentie.

De Ligt vormde afgelopen zaterdag het centrale duo samen met Virgil van Dijk en speelde een solide partij, totdat hij in de 73e minuut gigantisch in de fout ging. “Positioneel stond hij niet goed, hij kwam niet goed uit met zijn stappen. Individueel is dat een slecht moment voor een verdediger. Daar moet hij van leren, en daar moet je ook niet te dramatisch over doen”, reageert Koeman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De Ligt legt uit wat er misging bij doelpunt Dzeko: 'Het is gewoon klote'

“Dat moet beter. Voor de rest vond ik dat hij, ook aan de bal, hele goede momenten had. We moeten er niet te veel druk op leggen, maar het is duidelijk dat dit soort momenten beter moeten”, gaat de bondscoach verder.

Opnieuw een basisplaats

Valentijn Driessen vraagt zich vervolgens af of Koeman de basisplaats van De Ligt gaat handhaven tegen Duitsland. Koeman reageert kraakhelder: “Ja, Valentijn.” Zo kunnen er daags voor de wedstrijd tegen de Duitsers al twee namen ingevuld worden op het wedstrijdformulier. Koeman gaf voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina namelijk al aan dat Brian Brobbey de spits van dienst zal zijn. De Ajax-speler krijgt dan de voorkeur boven Joshua Zirkzee en Wout Weghorst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder: ‘Als hij in vorm is, dan hij is de echte leider van dit Nederlands elftal’

Jack van Gelder vertelt bij De Oranjezondag wie in zijn ogen de leider is van het Nederlands elftal.