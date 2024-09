Van Gelder: ‘Als hij in vorm is, dan hij is de echte leider van dit Nederlands elftal’

is, mits in form, de absolute leider van het Nederlands elftal. Dat vindt Jack van Gelder. De voormalig sportverslaggever, die zaterdagavond genoot van het Nederlands elftal, constateert bovendien dat de 33-jarige centrale verdediger weer behoorlijk in vorm is.

Van Gelder haalt in De Oranjezondag aan dat er een gesprek is geweest tussen Van Dijk en bondscoach Ronald Koeman. “Daarin heeft Koeman gezegd dat hij een andere Van Dijk wil zien in de komende jaren dan hij tijdens het EK heeft gezien. Hij had meer leiderschap verwacht, meer pressie geven richting het middenveld. Dat is echt wel tussen aanhalingstekens ingestudeerd”, doelt Van Gelder op het interview met Van Dijk. “Hij is, als hij in vorm is, de echte leider van dit Nederlands elftal. Ik zou geen ander weten op dit moment die die rol kan bekleden.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronald Koeman had twijfels en stapte om speciale reden het vliegtuig in

Van Dijk persoonlijkheid waar de ploeg op kan steunen

Tafelgenoot Rutger Castricum vraagt vervolgens of Van Dijk wel weer in vorm is. “Hij is wel weer behoorlijk in vorm”, antwoordt Van Gelder. “Hij heeft bij Slot ook weer andere instructies gekregen bij Liverpool. Dat zie je ook bij Gravenberch. Liverpool voetbalt ook weer anders. Dus ja, ik denk dat je aan hem een echte leider hebt. Dan is hij ook een persoonlijkheid waar je echt op kan steunen”, aldus Van Gelder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.