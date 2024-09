Ajax-banneling keert terug op trainingsveld bij eerste elftal

traint weer mee met het eerste elftal van Ajax, zo blijkt uit trainingsbeelden die de Amsterdammers delen op de officiële kanalen. De linksback werd eerder teruggezet naar de beloften en moest op zoek naar een nieuwe club, maar daar slaagde hij niet in.

Eind juli kwam naar buiten dat Ajax-trainer Francesco Farioli Wijndal samen met nog een paar andere spelers had teruggezet naar het beloftenelftal met de boodschap op zoek te gaan naar een nieuwe club. Waar de meeste bannelingen hierin slaagden, staat Wijndal nog altijd onder contract bij Ajax. De linksback zag zelf de stap naar Panathinaikos niet zitten, terwijl ook Real Valladolid, Stade Brest, Leeds United, Werder Bremen en Galatasaray interesse in hem hadden. Uiteindelijk kwamen ook deze transfers er niet van, waardoor Wijndal in ieder geval tot januari bij Ajax speelt.

Vorige week werd al duidelijk dat Wijndal waarschijnlijk op termijn weer mocht aansluiten bij het eerste elftal. De verdediger werd namelijk door Ajax ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League, waardoor Farioli in die duels beroep op hem kan doen. Het was toen nog niet duidelijk wanneer Wijndal zich weer bij het eerste elftal mocht melden.

Inmiddels is dat moment ervan gekomen. Ajax deelde vrijdagmiddag op X namelijk beelden van de training van die dag. In de video komt Wijndal een aantal keren duidelijk herkenbaar in beeld. Het lijkt er dus op dat de back weer in genade is aangenomen door Farioli.

