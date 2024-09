Uitstekend nieuws voor Ajax en Kroes: 'Na het zuur komt komende transferwindow het zoet'

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax krijgt tijdens de komende transferwindow in januari meer ruimte om de selectie te versterken. Dat schrijft Mike Verweij van De Telegraaf althans. Kroes kon afgelopen zomer erg weinig uitrichten op de transfermarkt, maar krijgt over een paar maanden de kans om de spelersgroep van Francesco Farioli ‘gericht’ te versterken.

Na twee chaotische en zelfs dramatische transferperiodes moest afgelopen zomer alles anders bij Ajax. De club had vorig jaar onder leiding van de toenmalige directeur voetbalzaken Sven Mislintat meer dan honderd miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers en langdurige én dure contracten uitgedeeld. Doordat Ajax zich vorig seizoen voor het tweede jaar op rij niet wist te plaatsen voor de Champions League, liep het opnieuw heel veel geld mis. De opdracht voor Kroes was duidelijk: eerst (voor veel geld) verkopen, dan pas investeren in de selectie.

De technisch directeur hoopte tientallen miljoenen euro’s te verdienen aan de verkoop van veelal overbodige spelers, maar dat viel uiteindelijk flink tegen. Georges Mikautadze, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen al werd verhuurd, werd weliswaar verkocht, maar van spelers zoals Borna Sosa, Jakov Medic en Carlos Forbs kon voorlopig enkel tijdelijk afscheid worden genomen. Ajax wist door het vertrek van deze spelers, en zeker dankzij de transfer van Steven Bergwijn op Deadline Day, wel serieus te besparen op salarissen. Dat was eveneens een belangrijke taak voor Kroes.

Ajax moet flink bezuinigen

“In de hele club worden op dit moment al kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd voor een stabiele organisatie, waarbij er bij de voetbaltak alleen al 20 miljoen euro moet worden bezuinigd”, zo schrijft Verweij vrijdag. Waar Ajax de afgelopen jaren de portemonnee kon trekken, was dat deze zomer dus zeker niet het geval. De Amsterdammers haalden enkel Bertrand Traoré (transfervrij), Daniele Rugani (huur) en Wout Weghorst (2,4 miljoen euro) naar de Johan Cruijff ArenA. Kroes had meerdere versterkingen op het oog, maar door de financiële situatie kon hij voor veel spelers niet concreet worden.

Er schijnt nu echter licht aan het einde van de tunnel. “En na het zuur voor Kroes, die 57 miljoen euro binnenhaalde, slechts 2,4 miljoen spendeerde (aan Weghorst) en op de slotdag van de transfermarkt naast Kamaldeen Sulemana greep, komt komende transferwindow het zoet. Dan kan de selectie van Farioli gericht worden versterkt”, zo weet Verweij. Ajax had Sulemana graag willen presenteren als vervanger van Bergwijn, maar was te laat met het indienen van het papierwerk. De club leek nog op zoek te gaan naar een transfervrije aanwinst, maar Johan Inan van het Algemeen Dagblad denkt dat Kroes daar al een streep doorheen heeft gezet.

