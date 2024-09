Mike Verweij trekt snoeiharde conclusie over Susan Lenderink

Susan Lenderink heeft besloten om te vertrekken bij Ajax. De financieel directeur blijft weliswaar tot uiterlijk 1 maart 2025 nog in dienst in de Johan Cruijff ArenA, maar krijgt van Mike Verweij alvast een flinke trap na. Volgens de verslaggever van De Telegraaf is Lenderink ‘en niemand anders’ verantwoordelijk voor de huidige financiële situatie in Amsterdam. Verweij stelt dat Lenderink had moeten voorkomen dat eerst het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar en een jaar later ook Sven Mislintat miljoenen uitgaven aan nieuwe spelers.

“Susan Lenderink is het zoveelste voorbeeld van een succesvolle directeur in het bedrijfsleven die compleet verdwaalt en uiteindelijk verdrinkt in de voetballerij”, zo schrijft Verweij in een analyse over de periode van Lenderink bij Ajax. Volgens Verweij verlaat de financieel directeur de Johan Cruijff ArenA ‘een illusie armer en een uiterst pijnlijke ervaring rijker’. De verslaggever zag dat Lenderink in eerste instantie nog in een ‘gespreid bedje’ terechtkwam. “Ajax noteerde door de uitstekende sportieve prestaties, de handelsgeest van toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars en de op volle toeren draaiende commerciële afdeling jaarlijks miljoenenwinsten”, zo klinkt het.

Ajax moet een lening afsluiten

Ajax reikte in 2019, het jaar waarin Lenderink in dienst trad, tot de halve finales van de Champions League en zou Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt voor gigantisch veel geld verkopen aan respectievelijk FC Barcelona en Juventus. In de jaren die volgden maakten ook onder meer Antony en Lisandro Martínez voor miljoenenbedrag de overstap naar de Europese top (in hun geval Manchester United). “De nettowinst was in dat jaar (2022, red.) 76 miljoen euro. Afgelopen voorjaar moest Ajax een lening van naar verluidt in totaal veertig miljoen euro afsluiten om aan de financiële verplichtingen te kunnen doen”, zo schetst Ajax het pijnlijke verval van Ajax. “Hoewel het beslist niet Lenderink alleen is aan te rekenen dat Ajax na het gedwongen vertrek van Overmars in recordtijd op het financiële ravijn afstevende, is zij en niemand anders verantwoordelijk voor de financiële situatie”, aldus de clubwatcher.

Volgens Verweij had Lenderink ‘op de rem moeten trappen’ toen Overmars’ tijdelijke vervanger Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar ‘veel te veel’ geld uitgaven aan ‘veelal niet Ajax-waardige’ spelers. “Maar echt fout ging het toen Lenderink spookrijder Sven Mislintat zijn gang liet gaan met in totaal 59 jaar aan miljoenencontracten voor twaalf spelers, van wie bijna iedereen zelf niet had kunnen dromen ooit voor Ajax te spelen en dat ook uitsprak. De salarissen van de Mislintat-aankopen hangen Ajax als een molensteen om de nek, omdat op Georges Mikautadze na het hele zwikkie onverkoopbaar bleek voor de nieuwe directeur voetbalzaken Alex Kroes. Omdat Ajax onder Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van ’t Schip sportief ook in verval raakte, maar nog wel het door Lenderink aangemeten Champions League-jasje aan had, kwam Ajax meer en meer in de problemen.”

