'Sven Mislintat steekt Susan Lenderink een hele messenset in de rug'

Susan Lenderink is deze zomer 'gigantisch voor schut gezet' door Sven Mislintat, zegt Mike Verweij. De financieel directeur verleende toestemming voor de veelbesproken transfer van Borna Sosa, waarnaar de club inmiddels een onderzoek heeft ingesteld.

In de podcast Kick Off van De Telegraaf kondigt chef voetbal Valentijn Driessen een verhaal over een 'bonnetjesaffaire' bij Ajax in de zaterdagkrant aan, waarin zal worden ingegaan op de (mogelijk té) hoge bedragen die Ajax deze zomer uitgaf aan verschillende spelers. Lenderink werd in het verleden regelmatig door het slijk gehaald door diezelfde krant omdat zij regelmatig 'nee' zei tegen voorgenomen aankopen. "Door haar niet-toegeeflijkheid heeft zij transfers in de weg gestaan die normaal gesproken gedaan zouden zijn", zegt Driessen.

Toch wil Verweij in de huidige situatie een lans breken voor Lenderink. "Zij was natuurlijk wel gewoon topvrouw bij De Bijenkorf. Zij is bij Ajax gekomen en zal ongetwijfeld fouten hebben gemaakt, die hebben wij ook wel benoemd hier. Alleen, één ding durf ik wel te zeggen: ik denk dat zij gigantisch integer is." De transacties die Mislintat afgelopen zomer deed zullen niet goed zijn gevallen bij de financieel directeur, verwacht Verweij: "Zij is natuurlijk gigantisch voor schut gezet door Mislintat. Ik weet niet hoe het gaat in de directiekamer, maar ik kan me voorstellen dat ze hem toch wel gigantisch bij zijn oor pakt en 24 keer rondslingert."

De transfer van Sosa kwam tot stand door de inmenging van zaakwaarnemer Arthur Beck, die voor drie procent aandeelhouder is in het bedrijf Matchmetrics, waarvan Mislintat de oprichter is en 35 procent van de aandelen beheert. Dat meldde hij echter niet in Amsterdam. "Ajax is daarvan nooit op de hoogte gesteld, Mislintat had dit bij zijn indiensttreding moeten melden. Als hij dat gewoon tegen Lenderink had gezegd, dan was het duidelijk geweest. Maar zij heeft geen mes maar een hele messenset in haar rug gekregen van Mislintat, want zij is financieel eindverantwoordelijk", aldus Verweij.