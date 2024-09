Teleurstellend nieuws voor Ajax-fans: 'Streep door transfervrije optie'

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht dat de Amsterdammers zich niet meer zullen versterken met een transfervrije speler. Na het vertrek van naar Al-Ittihad en het mislopen van suggereerden meerdere media en ook technisch directeur Alex Kroes dat een transfervrije speler nog een optie zou kunnen zijn, maar Inan denkt dat Ajax daar nu niet meer mee bezig is. Het zou te lang duren voordat de nieuwkomer wedstrijdfit zou zijn.

Ajax stevende af op een rustig slot van de transferwindow, maar in de laatste uren van Deadline Day moest de club nog vol aan de bak. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Eredivisie verkocht Bergwijn aan Al-Ittihad en had graag Sulemana aangetrokken als diens vervanger. Er lag een akkoord met de speler én Southampton over een tijdelijke overgang, maar het papierwerk arriveerde niet op tijd bij de FIFA. Daardoor moest Ajax een streep zetten door de komst van Sulemana. Technisch directeur Kroes had (en heeft) nog de optie om een transfervrije speler aan te trekken, maar Inan verwacht dus dat dit niet meer gaat gebeuren.

“Ik denk dat we door de transfervrije optie onderhand wel een streep kunnen zetten. Haal je die, dan weet je bijna zeker dat het een speler is die al bijna drie maanden niet heeft gevoetbald”, zo zegt Inan in de AD Voetbalpodcast. ESPN publiceerde onlangs, na het mislopen van Sulemana door Ajax, nog een lijst met transfervrije opties. Younes Namli was er één van, maar hij tekende eerder deze week een contract bij PEC Zwolle. Zelfs Memphis Depay werd genoemd, maar de Oranje-international verliet het Europese continent voor een avontuur in Brazilië. Inan denkt niet dat er op dit moment serieus door Ajax wordt gekeken naar transfervrije opties. “We weten hoe voorzichtig deze trainer (Francesco Farioli, red.) is met het opbouwen van wedstrijdritme”, zo klinkt het.

Inan noemt Traoré als voorbeeld bij Ajax

Volgens Inan zou het minimaal een maand in beslag nemen voordat een transfervrije aanwinst wedstrijdfit is. De clubwatcher noemt Bertrand Traoré als voorbeeld. De buitenspeler keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar Farioli deed het in eerste instantie heel rustig aan met zijn aanwinst. “Hij was er eigenlijk al dik een maand, maar nog steeds niet helemaal wedstrijdfit bij Ajax. Hetzelfde gold een beetje voor Brobbey. Haal je die transfervrije optie, dan is hij denk ik begin november eindelijk een keer topfit. Ik denk niet dat een club dat gaat doen. Dan kun je beter wachten tot de winterstop en dan proberen een goede linksbuiten te halen”, zo klinkt het.

