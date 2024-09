'Ajax en FC Utrecht hadden plan gesmeed om wedstrijd door te laten gaan'

Ajax, FC Utrecht en fans van beide clubs hadden ‘een plan gesmeed’ om de onderlinge ontmoeting van komende zondag in de Johan Cruijff ArenA ‘gewoon’ door te kunnen laten gaan. Dat schrijft Valentijn Driessen althans. De politiebonden kondigden eerder deze week aan ook deze zondag rondom en tijdens het treffen tussen Ajax en FC Utrecht te gaan staken, waardoor de Amsterdamse driehoek zich genoodzaakt zag ook door dit duel een streep te zetten.

Volgens Driessen werkten Ajax, FC Utrecht en supporters van beide clubs aan een scenario dat de wedstrijd zonder politie-inzet door had kunnen laten gaan. “Dat was nodig vanwege de aangekondigde politiestaking tijdens Ajax - FC Utrecht. De werkonderbreking moet het kabinet dwingen akkoord te gaan met een nieuwe vroegpensioenregeling voor politieagenten per 1 januari 2026. De lokale driehoek in Amsterdam, met locoburgemeester Marjolein Moorman, officier van justitie en de politiechef als belangrijkste adviseur durfde de uitdaging niet aan”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Ajax en FC Utrecht konden laten zien dat er geen of minder politie nodig is

De verslaggever stelt dat met het doorgaan van de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht ‘het mes aan twee kanten zou hebben gesneden’. “De aangekondigde staking door de Nederlandse politievakbond kon doorgaan. Terwijl de stakende politieagenten de vakbondsbijeenkomst zouden bezoeken, kon de aanhang van Ajax en FC Utrecht laten zien dat er zelfs bij risicoduels geen of minder politie-inzet nodig is. Iedereen wil dat bij FC Groningen - AZ, FC Twente - Sparta en NAC - Ajax bleek het al te kunnen”, zo zag Driessen. Tijdens deze wedstrijden in de eerste speelronden van de Eredivisie waren geen agenten aanwezig. “Ondanks werkonderbrekingen van agenten in Groningen, Enschede en Breda verliepen deze duels zonder ordeproblemen.”

Door De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die voor 1 september jongstleden op het programma stond, ging een streep en ook het duel tussen Ajax en FC Utrecht, dat komende zondag gespeeld had moeten worden, gaat dus niet door. Volgens Driessen zou het doorgaan van de wedstrijd tussen de Amsterdammers en Utrechters ‘het zwaarste politieapparaat ontlasten’. “Minder politie-inzet betekent minder ‘bakstenen koppen’ en minder ‘explosieven ontwijken’, zoals Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse politievakbond het politiewerk bij een Eredivisie-wedstrijd omschreef. Weliswaar een zwaar gechargeerde voorstelling van zaken, maar ze wilde duidelijk maken hoe zwaar politiewerk kan zijn.”

Ajax en FC Utrecht hadden geen kans van slagen

Verminderde politie-inzet bij het profvoetbal onderzoek daarnaar staat echter ‘helemaal niet’ op de agenda van het politieapparaat, zo stelt Driessen. “Anders had de politie het experimentele plan van Ajax en FC Utrecht omhelsd, desnoods met een peloton ME’ers uit voorzorg achter de hand.” Het plan van Ajax en FC Utrecht om ‘gewoon’ te gaan voetballen had volgens Driessen bij voorbaat al geen kans van slagen. “Met de Amsterdamse politiechef als belangrijkste adviseur aan tafel bij de besluitvorming. Hij kon de stakingsactie van zijn eigen personeel niet onderuit halen. Stel eens voor dat de werkonderbreking voor een vroegpensioenregeling onopgemerkt zou blijven en de aandacht uit zou gaan naar een goed verlopen risicowedstrijd zonder politie-inzet. Dan liever een wit voetje halen bij agenten over de rug van partijen die niets met het arbeidsconflict tussen politie en kabinet te maken hebben”, zo leest het.

