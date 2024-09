Onvrede in Amsterdam na wijzigingen in speelschema: ‘Welke idioot verzint dit?’

De KNVB heeft flink wat wijzigingen doorgevoerd in het najaarsprogramma van de Eredivisie. In speelrondes 7, 8, 10, 11 en 13 zijn er liefst zestien duels die op een ander tijdstip of nieuwe speeldatum worden afgewerkt. Onder meer de topwedstrijd tussen Ajax en PSV zal op een eerder moment worden afgewerkt.

Nu de Europese speelschema’s van PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ en Ajax bekend zijn, kon de KNVB de speelkalender van de Eredivisie aanpassen zodat dit hier beter op aansluit. De meeste doorgevoerde wijzigingen zijn een gevolg van de schema’s in de Champions League en de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-aanwinst onder indruk van Johan Cruijff ArenA: ‘Zo intens maakte ik zelden mee’

De meest opmerkelijke wijziging is die van Ajax – PSV. Het topduel, dat op zaterdag 2 november om 20.00 uur op de planning stond, zal nu om 18.45 uur worden gespeeld. Opvallend hieraan is dat de Amsterdammers drie dagen eerder de uitgestelde Klassieker op bezoek bij Feyenoord moeten spelen. Die beslissing leidde al tot onvrede bij fans van Ajax, wat er hiermee niet minder op wordt.

LEES OOK: Kroes brengt evenwicht bij Ajax: ‘Daarmee hebben ze weer een serieuze groep leiders’

Woede bij Ajax-fans

Op X uiten fans van Ajax hun onvrede over het besluit van de KNVB de wedstrijd tegen PSV naar voren te halen. “Welke idioot verzint dit?”, vraagt een fan zich af. “Ajax – PSV nóg eerder na De Klassieker. Fucking mafkezen jullie”, is een ander duidelijk. Een groep andere supporters vraagt zich af of de wedstrijd überhaupt wel door zal gaan en vreest voor nieuwe politiestakingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax en Feyenoord richten pijlen op dezelfde transfervrije buitenspeler'

In navolging van Ajax zou ook Feyenoord interesse hebben in een transfervrije buitenspeler.