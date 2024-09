Kroes brengt evenwicht bij Ajax: ‘Daarmee hebben ze weer een serieuze groep leiders’

Alex Kroes is er deze zomer in geslaagd om de selectie van Ajax qua leeftijd meer in evenwicht te krijgen. Door de komst van en hebben de Amsterdammers er weer twee ‘serieuze leiders’ bij, zo schrijft clubwatcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad. Verder is men in de Johan Cruijff ArenA niet heel tevreden met de transferzomer.

Ajax versterkte zich deze zomer met Bertrand Traoré, Weghorst en Rugani. Met name de laatste twee zullen qua mentaliteit belangrijk zijn voor de hoofdstedelingen, zo verwacht Inan. “Met het vastleggen van hen heeft de afgegleden topclub weer een serieuze groep leiders.” Het tweetal moet samen met Remko Pasveer, Jordan Henderson en Steven Berghuis het fundament vormen voor de topsportbeleving bij Ajax.

Toch levert het aantrekken van Weghorst ook kritiek op vanuit Inan. Ajax heeft nu namelijk drie spitsen die graag in de basis willen starten, terwijl er maar één linksbuiten is. “Het waren nota bene de nieuwe directeuren zelf die voorganger Sven Mislintat verweten vier linksbacks en geen rechtsbuiten in de selectie te hebben.” Daarnaast zou ook de pikorde in de punt van de aanval niet duidelijk zijn. “Dat moest anders, maar dat is niet gelukt.”

Hoge verwachtingen van Weghorst

Van de drie nieuwelingen in Amsterdam, is Weghorst degene van wie de verwachtingen het hoogst zijn. “Ajax wilde er eerst een spits voor laten wijken. Toen dat maar niet lukte, trok het Weghorst alsnog uit de wachtkamer.” Volgens Inan zal de spits niet tevreden zijn zonder zijn basisplaats. “Bij Oranje mag hij zich schikken in een reserverol, maar daarvoor tekende Weghorst niet bij Ajax.”

