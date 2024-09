Nieuws uit Den Haag reden tot zorg bij PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ

De onderhandelingen tussen de verschillende vakbonden en het kabinet over het vroegpensioen zijn gestrand, zo meldt de NOS. De vakbonden zouden een eerste voorstel hebben ontvangen van het kabinet, maar dit voldeed bij lange na niet aan de eisen. Hierdoor is de kans groot dat de politie ook de komende periode stakingen blijft organiseren rondom voetbalduels.

Tijdens het huidige seizoen van de Eredivisie heeft de politie al rondom meerdere duels gestaakt. Waar dit bij de meeste wedstrijden geen probleem opleverde, zette Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb twee weken geleden een streep door De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, terwijl zijn Amsterdamse collega Femke Halsema eenzelfde besluit nam voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht van komende zondag. Door het nieuws uit Den Haag is de kans groot dat in de komende periode meer wedstrijden worden uitgesteld.

Vakbond FNV heeft al aangegeven dat de acties van de verschillende beroepen door zullen gaan. “Het voorstel was echt dramatisch”, geeft een woordvoerder aan tegenover NOS. Met name het maximumaantal van 15.000 personen is iets waar de bond over valt. Daardoor blijven alle geplande acties voor deze week staan. “We zijn ook al bezig met voorbereidingen voor latere acties als er geen of te weinig beweging komt. We komen pas aan tafel bij een nieuw voorstel.”

Voor PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ is dit vervelend nieuws, aangezien die clubs met Europees voetbal al een enorm vol programma hebben tot de winterstop en er dus weinig ruimte is afgelaste duels in te halen. Daarnaast gaf Maarten Brink dinsdag in gesprek met ESPN namens de politiebonden aan dat ook de Champions League-duels doelwit kunnen worden van stakingen. Wat de consequenties zouden zijn vanuit de UEFA als één van die duels geen doorgang kan vinden, is niet duidelijk.

