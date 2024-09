Johan Derksen corrigeert tafelgast: 'Dit is gelul, je zit nu uit je nek te lullen'

Valentijn Driessen vindt het belachelijk dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht is afgelast. De journalist van De Telegraaf accepteert dat de agenten ervoor kiezen om te staken, maar heeft wel zijn twijfels over het argument. Driessen vindt namelijk niet dat het beroep van agenten als een 'heel zwaar beroep' kan worden gezien. Die opmerking schiet echter in het verkeerde keelgat bij Johan Derksen, die de agenten wél begrijpt.

"Het is echt belachelijk", zegt Driessen als presentator Wilfred Genee in het programma aanhaalt dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht van zondag is afgelast wegens de politiestakingen voor een beter vroegpensioen. Driessen vindt dat er voor oudere agenten nog voldoende mogelijkheden zijn binnen de organisatie van de politie en snapt daarom niet waarom dit vaak als 'heel zwaar beroep' wordt gezien: "Die politie, die hebben zo'n groot apparaat. Als jij 55 bent hoef jij niet meer in de frontlinie te staan. Dan kan je echt overal terecht, dan kan je allerlei andere soorten taken doen. Ik snap niet dat dit als heel zwaar beroep wordt gezien", zegt de journalist van De Telegraaf.

Derksen is het totaal niet met de gast in het programma Vandaag Inside eens en besluit hem te corrigeren: Nou, dit is gelul! Nu zit je uit je nek te lullen. Een politietaak is tegenwoordig dat je iedere dag een keer in levensgevaar bent voor een hongerloon. Daarbij wordt je bijna dagelijks met traumatische ervaringen geconfronteerd. Op een gegeven moment bouwen die emoties zich op. Je kan het dan tegen de zestig niet meer opbrengen. De politie vindt ik de eerste organisatie die in aanmerking moet komen voor een vervroegd pensioen", stelt Derksen. "Dat vind ik gewoon niet, nee", reageert Driessen tot slot op de oud-voetballer van Go Ahead Eagles.

Een vervroegd pensioen is het thema van de politiestakingen die momenteel plaatsvinden rondom onder meer voetbalwedstrijden. Maandagmiddag werd bekend dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht heeft verboden wegens de politiestakingen.

