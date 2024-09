Van der Gijp ‘ergert’ zich aan Derksen: ‘Hij denkt: ik ga even mijn bek houden, ik heb hier geen zin in'

Luuk Ikink vindt dat Vandaag Inside de laatste tijd eentonig aan het worden is. De presentator van RTL Boulevard hoort dat Johan Derksen meermaals een anekdote herhaalt, en stoort zich hieraan. Ikink denkt dat er bij René van der Gijp hetzelfde gevoel overheerst.

“Het is nog steeds de best bekeken talkshow van Nederland. Dat daalt niet, die cijfers, maar toch heb je soms het idee van: zijn zij zichzelf niet een klein beetje aan het herhalen?”, begint hij in De BLVD Podcast. Ook Rob Goossens denkt dat de programmamakers van Vandaag Inside moeite hebben om hetzelfde resultaat te blijven boeken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hélène Hendriks vindt dat Johan Derksen 'volkomen onzin' vertelt

“Het ging altijd zo… het was allemaal zo lekker vanzelfsprekend, er waren wat dingetjes gebeurd waarvan je gewoon kon uittekenen dat ze het daar ’s avonds over zouden gaan hebben. Natuurlijk wist je wel een beetje wat Johan Derksen erover ging zeggen, maar je wist nooit wat voor ergernis dat bij Wilfred en René zou losmaken, dus er gebeurde altijd wel wat”, zegt Goossens.

Van der Gijp ‘ergert’ zich aan Derksen

De journalist denkt dat Van der Gijp zich ergert aan thema’s die vaker aan bod komen. “We hebben het René letterlijk zien zeggen bij De Telegraaf dat hij zich groen en geel ergert aan dingen die voor de vierhonderdste keer besproken worden”, aldus Goossens. “Johan vindt het prima om voor de vierhonderdste keer hetzelfde verhaal over de wolf af te steken. Je ziet gewoon René dan denken: oké ik ga even mijn bek houden, want ik heb hier helemaal geen zin in.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Privé komt met bizar verhaal over Bas Nijhuis: 'Screenshots van allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft'

Bas Nijhuis, scheidsrechter in de Eredivisie, staat in de Privé met een bizar verhaal van zijn vermeende minnares. Ook Johan Derksen reageert.