Hélène Hendriks vindt dat Johan Derksen 'volkomen onzin' vertelt

Aan tafel bij Vandaag Inside is een flinke discussie ontstaan over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en . De bondscoach van het Nederlands elftal gaf te kennen dat de deur voor Bergwijn gesloten is vanwege zijn transfer naar het Saudische Al-Ittihad. René van der Gijp en Hélène Hendriks hadden het wel zo netjes gevonden dat Koeman even contact had opgenomen met de aanvaller. Johan Derksen is het daar totaal niet mee eens.

“Als jij tijdens een persconferentie aan gaat kondigen dat Bergwijn voor jou geen partij meer is omdat hij een transfer naar Saudi-Arabië maakt, dan vind ik het wel zo netjes om even te bellen”, begint Van der Gijp, die bijval krijgt van Hendriks. “Natuurlijk had hij hem moeten bellen. Dat vind ik ook heel normaal.”

“Zeg je gewoon: we gaan het zien met Berwijn. Hij gaat daar voetballen, laat hem eerst maar eens gaan spelen en dan zien we het later wel. Maar als je hem gewoon afserveert en je zegt: je komt niet meer in aanmerking voor het Nederlands elftal. Dan moet je hem even bellen”, vervolgt Van der Gijp.

Koeman stelde tijdens de persconferentie dan Bergwijn hem had moeten bellen over de transfer, maar daar is Hendriks het niet mee eens. “Dat vind ik een beetje flauw. Ten eerste was het al heel laat en ten tweede zegt hij dat heel veel mensen hem bellen. Maar je moet niet vergeten: hij heeft een bepaalde autoriteit, hij is bondscoach. Het is niet zo makkelijk om dan de bondscoach te bellen.”

Derksen is het eens met Koeman

Derksen haakt vervolgens in en geeft aan het ‘volledig oneens’ te zijn met zijn tafelgenoten. “Deze jongen heeft aangegeven met deze transfer dat hij het topvoetbal voor eens en altijd opgegeven heeft. Ik begrijp heel goed dat internationals, die het heel belangrijk vinden om in het Nederlands elftal te spelen, zich realiseren dat als ze niet in een topcompetitie zoals Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland spelen, dat ze niet in aanmerking komen voor Oranje. Er zijn spelers die bellen dan de bondscoach: wat denkt u ervan als ik naar die club in die competitie ga? Daar ontstaat een gesprek over. Koeman leest in de krant dat hij naar de woestijn gaat en die denkt: einde carrière.”

Hendriks nogmaals in de bres voor Bergwijn

Hendriks kan zich niet vinden in de woorden van Derksen “Dat hij hem niet selecteert, dat begrijp ik. Maar als je op het allerlaatste moment een transfer regelt. Hij heeft helemaal niet de kans gehad om Koeman te bellen”, springt ze in de bres voor Bergwijn. Derksen is het daar op zijn beurt niet mee eens. “Dat komt niet in een keer uit de lucht vallen. Hij had zich moeten realiseren: als ik daarnaartoe ga dan moet ik even de bondscoach vragen of ik niet mijn eigen carrière in Oranje opblaas.”

Volgens Hendriks is dat ‘volkomen onzin’. “Waarom zou je een bondscoach moeten bellen daarover?”, reageert ze. “Nou, de bondscoach hoeft hem niet te bellen”, stelt Derksen. “Vind ik wel”, is Hendriks fel.

Koeman gepikeerd volgens Derksen

“De bondscoach maakt dus op een persconferentie bekend dat dit klaar is met hem. Dat mag je toch even tegen hem zeggen? Dat is toch niet zo moeilijk?”, benadrukt Van der Gijp zijn standpunt nogmaals. Derksen is alleen niet overtuigd. “Ik denk dat de bondscoach zich gepikeerd voelt dat een van zijn basisspelers buiten hem om naar een competitie gaat waardoor hij hem niet meer kan selecteren”, aldus Derksen. “Nee, dat is een keuze”, weerlegt Hendriks het argument van de analist.

