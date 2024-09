Derksen heeft aan één woord genoeg om aandeel Kroes in Sulemana-transfer te omschrijven

Volgens Johan Derksen is Alex Kroes niet goed aan zijn termijn bij Ajax begonnen. De technisch directeur haalde onvoldoende geld op de afgelopen transferperiode, terwijl de vervanger van Steven Bergwijn, Kamaldeen Sulemana, net niet op tijd werd binnengehaald.

Op de laatste dag van de transferwindow vertrok Bergwijn nog naar Al-Ittihad, waardoor Kroes op zoek moest naar een vervanger. Sulemana, momenteel speler bij Southampton werd het belangrijkste doelwit, maar de benodigde documenten voor het afronden van deze transfer werden niet op tijd bij de FIFA aangeleverd. Derksen omschrijft bij Vandaag Inside het mislopen van de linksbuiten in één woord: "Amateuristisch."

"Hij is niet lekker begonnen hè, die Alex Kroes?" vraagt Genee vervolgens. "Zeker", reageert René van der Gijp. "Maar ik vind wel dat hij met Bergwijn een hele goede zaak gedaan heeft. Als hij Bergwijn drie weken eerder had kunnen verhuren met een optie tot koop, had hij het ook gedaan, denk ik. Gewoon om van het salaris af te zijn."

Hij wilde honderd miljoen ophalen, maar heeft maar 55 miljoen gekregen." Daar wil Derksen wel op inhaken. "Je ziet hoe belangrijk het is als je bij een club een goede technisch directeur hebt. Dat is bepalend voor de continuiteit van je club. Die gozer (Marc Overmars, de voorganger van Kroes) hebben ze voor een paar dickpics weggestuurd. Nou, van mij had hij er nog wel een paar dickpics tegenaan mogen gooien, als hij Ajax groot had gehouden."

