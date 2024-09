Opnieuw wedstrijd op de tocht? Politie staakt weer bij risicowedstrijd Ajax

Volgende week tijdens Ajax - FC Utrecht zal de politie opnieuw staken, om actie te voeren voor een verbeterd vroegpensioen, weet De Telegraaf. Afgelopen zondag gebeurde dat ook, waardoor Feyenoord - Ajax niet door kan gaan. Er moet opnieuw gevreesd worden voor een uitgestelde wedstrijd.

Volgens de politiebonden is er na de staking van afgelopen zondag onvoldoende signalen vanuit de regering gekomen die op een verbeterde situatie voor de politie duiden. Afgelopen week lag er wel een aanbieding op tafel, maar die werd door de politie als niet goed genoeg bevonden. "We gaan dan ook door met actievoeren", stelde Maarten Brink.

Eerder dit seizoen moesten de wedstrijden NAC - Ajax en Feyenoord - Ajax het al doen zonder politie. Bij de wedstrijd in Breda ging dat prima, maar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb durfde het niet aan De Klassieker door te laten gaan. Brink zegt over Ajax- Utrecht: "We hebben gekeken naar welke wedstrijd het weekend van 15 september op de agenda stond. We hebben gekozen voor de wedstrijd Ajax-FC Utrecht omdat de druk op deze wedstrijd en het aantal daarbij ingezette politieagenten het grootst in." Er heerst animositeit tussen beide fangroepen, wat in het verleden meermaals uitmondde in rellen. Ook afgelopen maart ging het fout.

Nu is het de vraag of de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht wel plaats zal vinden, aankomende zondag. Opvallend genoeg houdt de politie dichtbij de ArenA een vakbondsbijeenkomst. Of de wedstrijd wordt afgelast, zal onder andere afhangen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en diens overleg met de politie en Openbaar Ministerie. Mocht Ajax weer een wedstrijd uitgesteld zien worden, zal er een grote druk ontstaan op de wedstrijdkalender, zeker nu de Amsterdammers in de Europa League actief zijn. In het geval van een afgelasting zou Ajax al drie Eredivisiewedstrijden achterlopen op andere teams.

