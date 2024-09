FIFA zet streep door transfer: Kamaldeen Sulemana niet naar Ajax

gaat niet naar Ajax. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de transfer afgekeurd, omdat de documenten niet op tijd waren aangeleverd. Ajax wilde de 22-jarige aanvaller op huurbasis overnemen van Southampton, met een optie tot koop, als vervanger van Steven Bergwijn.

"Ajax heeft zojuist van de FIFA te horen gekregen dat de beoogde transfer niet is goedgekeurd. Dat is een teleurstelling, maar we hebben begrip voor de beslissing", zo laat Ajax weten in een reactie.

Zo grijpt Ajax voor de tweede keer mis bij een poging om Sulemana naar de club te halen. In de zomer van 2021 was men al dicht bij de komst van de Ghanese aanvaller. De aanvaller van destijds FC Nordsjaelland bevond zich al in Nederland voor zijn medische keuring, maar vroeg meermaals om uitstel voordat hij een definitieve beslissing moest nemen. Uiteindelijk besloot Ajax de deal stop te zetten, omdat de club zestien miljoen euro voor iemand die twijfelt te veel geld vond.

De aanvaller vertrok destijds naar Stade Rennes, dat zeventien miljoen euro neertelde. In januari 2023 ging hij voor 25 miljoen euro naar Southampton, waar hij in 44 duels 2 keer scoorde en 4 assists leverde.

Ajax verloor Sulemana niet uit het oog

Ajax is hem desondanks nooit uit het oog verloren. In juli meldde The Athletic dat de Amsterdammers nog altijd belangstelling hadden voor Sulemana, al werden ook AS Roma en OGC Nice genoemd als clubs die in de markt waren.

FIFA liet Ajax en Sulemana lang in spanning

Na het vertrek van Bergwijn, die Ajax op de slotdag van de zomerse transferperiode verruilde voor het Saudische Al-Ittihad, schakelde technisch directeur Alex Kroes razendsnel door naar Sulemana. Met zowel zijn werkgever Southampton als de speler zelf werd al snel overeenstemming bereikt, waarna het papierwerk - volgens de Amsterdammers - vlak voor het verstrijken van de deadline werd ingediend bij de FIFA. De wereldvoetbalbond nam echter ruim de tijd om te beoordelen of Ajax de papieren tijdig had aangeleverd en heeft inmiddels geoordeeld dat dat niet het geval was.

Ajax richt zich op transfervrije buitenspeler

Volgens het Algemeen Dagblad duurde het te lang omdat in Saudi-Arabië (te) veel tijd nodig was om de komst van Bergwijn af te ronden. Ajax heeft dus geen directe vervanger voor Bergwijn, die naar Al-Ittihad is vertrokken, en zal het tot de winterstop in principe moeten doen met één echte linksbuiten: Mika Godts. Technisch directeur Alex Kroes kan alleen nog transfervrije spelers binnenhalen. Volgens ESPN wordt die optie inderdaad onderzocht. Een speler die nu nog wordt aangetrokken, kan echter niet meer worden ingeschreven voor de Europa League.

