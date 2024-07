‘Voormalig doelwit van Ajax opnieuw in beeld voor overstap naar Amsterdam’

Ajax heeft interesse in de komst van , zo weet The Athletic. De Ghanees was in het verleden al dicht bij een overstap naar Amsterdam, maar toen trokken de hoofdstedelingen zich terug uit de onderhandelingen omdat de aanvaller te veel twijfelde.

Sulemana maakte in januari 2023 de overstap van Stade Rennais naar Southampton, maar wist daar nooit echt goed te landen. De aanvaller kwam in anderhalf jaar in Engeland 44 keer in actie, waarvan 21 als basisspeler. Daarin wist hij slechts twee keer het net te vinden, terwijl hij één assist leverde.

Volgens The Athletic denkt Sulemana momenteel serieus na over zijn toekomst aan de Engelse zuidkust. Mocht hij besluiten te vertrekken, zou Ajax tot de mogelijke bestemmingen behoren. Daarvoor hebben de Amsterdammers wel concurrentie van onder meer AS Roma en OGC Nice, de oude club van Francesco Farioli.

In de zomer van 2021 was Ajax al dicht bij de komst van de Ghanese aanvaller. De aanvaller van destijds FC Nordsjaelland bevond zich al in Nederland voor zijn medische keuring, maar vroeg meermaals om uitstel voordat hij een definitieve beslissing moest nemen. Uiteindelijk besloten de Amsterdammers de deal stop te zetten, aangezien de club zestien miljoen euro voor iemand die twijfelt te veel geld vonden. In januari 2023 had ook PSV interesse in Sulemana, maar de Eindhovenaren moesten het afleggen tegen Southampton.

