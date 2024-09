Derksen haalt uit naar Oranje-international: 'Hij heeft waanideeën van zichzelf’

De mogelijke transfer van naar het Braziliaanse Corinthians kan op weinig goedkeuring rekening aan tafel bij Vandaag Inside. René van der Gijp en Johan Derksen begrijpen niets van die transfer, waarbij laatstgenoemde helemaal losgaat over de 30-jarige aanvaller.

"Die Memphis nu, die gaat dan naar Brazilië", begint René van der Gijp bij het programma. "Dat vind ik ook wel droevig, als je dertig jaar bent. Voor Romelu Lukaku wordt op 31-jarige leeftijd nog gewoon dertig miljoen betaald bijvoorbeeld. Dan denk ik: laat Memphis eerst eens fit worden. Daarna zien we wel weer verder. Maar je gaat ook niet voor niks naar de nummer zeventien van Brazilië."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen heeft aan één woord genoeg om aandeel Kroes in Sulemana-transfer te omschrijven

Hélène Hendriks, die ook aan tafel zat bij het programma, is het echter niet eens met Van Der Gijp. “Triest? Het is niet triest”, begint ze haar reactie. “Die jongen gaat daar hartstikke veel geld verdienen. Wat kan hem het schelen? Zakkenvullen en je hebt een hartstikke mooi leven."

LEES OOK: Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

"Ik denk overigens dat dit een debacle wordt", sluit Derksen zich aan Van der Gijp, waarna hij flink uithaalt naar Memphis. “Hij kan daar geen filmster-act opvoeren. Die jongen heeft een aardige periode gehad. Hij heeft er lustig op los gescoord enige tijd, maar er is iets mis met hem. Het is toch een vreemde jongen? Hij heeft waanideeën van zichzelf, die vindt zich groter dan Onze-Lieve-Heer. In potentie is het een goede speler, maar in die chaotische landen daar… Dat is niks voor hem", besluit hij kritisch.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.