Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

René van der Gijp stelt woensdagavond in Vandaag Inside een bizarre vraag over tafelgenoot Johan Derksen. Na een verhandeling van laatstgenoemde over tv-presentator Arjen Lubach wil Van der Gijp het hebben over de woonplaats van Derksen, maar hij blijkt niet te weten wáár De Snor woont.

Sinds 2008 vormt Van der Gijp een vast talkshow-trio met zowel Derksen als presentator Wilfred Genee. Gezamenlijk maakten ze honderden afleveringen van achtereenvolgens Voetbal Inside, Veronica Inside en tegenwoordig Vandaag Inside, en brachten ze inmiddels duizenden uren met elkaar door. Maar tóch heeft Van der Gijp blijkbaar geen idee waar Derksen woont.

LEES OOK: Johan Derksen staat plots op en gaat heel dicht bij Rutger Castricum zitten

Derksen heeft uiteraard over alles en iedereen een mening, dus óók over Lubach. "Heel veel jonge mensen vinden dit leuk, dan denk ik: 'Wat is daar leuk aan?' Wat hij doet is door de redactie voorgekookte zinnetjes die waarschijnlijk op een autocue staan, die spreekt hij uit op een hele kinderlijke manier", fulmineert Derksen.

LEES OOK: Johan Derksen praat mond voorbij en verklapt gevoelig geheim over tafelgast

Van der Gijp onderbreekt zijn tafelgenoot: "Ja, maar jij woont in, in, in...", om zich vervolgens vertwijfeld tot Genee te wenden. "Waar is het waar hij woont?" Als de presentator het goede antwoord geeft (Grolloo) gaat Van der Gijp verder: "Grolloo, maar je komt er toch niet vandaan?" Vervolgens maakt hij een gebaar met duim en wijsvinger: "Lubach, dat zien wij niet. Als gewone stervelingen zien wij dat niet."

VIDEO: 'Lubach leest alleen maar voorgekookte zinnetjes van zijn redactie voor'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft achter de schermen een tik op de vingers gekregen.