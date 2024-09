Johan Derksen praat mond voorbij en verklapt gevoelig geheim over tafelgast

Özcan Akyol komt met een beveiliger naar zijn talkshowoptredens, zo heeft Johan Derksen verklapt. De beveiliging van Akyol moest eigenlijk een geheim blijven, liet Wilfred Genee meteen weten.

Akyol is een regelmatig terugkerende tafelgast bij Vandaag Inside. Woensdag is hij niet bij het praatprogramma, maar hij was eerder op de avond wel bij het programma van Eva Jinek op NPO1. Om die reden ging het aan tafel over de schrijver en columnist.

Artikel gaat verder onder video

“Eus vindt het heerlijk om die bewaker mee te hebben. Hij heeft al drie jaar geen vijand meer gezien, maar die bewaker denkt: ik schrijf m’n uurtjes wel op. Die staat hier altijd trouw op het hoekje”, zei Derksen woensdagavond.

LEES OOK: Johan Derksen staat plots op en gaat heel dicht bij Rutger Castricum zitten

Presentator Wilfred Genee moest lachen. “Nou is het volgens mij niet de bedoeling dat bekend wordt dat hij een bewaker bij zich heeft, maar bij dezen”, zei hij, waarna René van der Gijp er nog een schepje bovenop deed. “Hij heeft een heel leger bij zich, joh!”

VIDEO: Johan Derksen neus aan neus met Rutger Castricum na opmerking: 'Dus jij vindt dat leuk?'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Privé komt met bizar verhaal over Bas Nijhuis: 'Screenshots van allerlei appjes die hij naar haar gestuurd heeft'

Bas Nijhuis, scheidsrechter in de Eredivisie, staat in de Privé met een bizar verhaal van zijn vermeende minnares. Ook Johan Derksen reageert.