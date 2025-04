Vink ziet 'hele mooie speler' bij Ajax: 'Te goed om achterin te staan'

Marciano Vink is erg te spreken over . Dat laat de analist blijken in het ESPN-programma Dit was het Weekend. De jonge verdediger van Ajax viel op in het met 1-2 gewonnen duel van Willem II.

Kaplan kwam in 2022 naar Ajax, toen hij de overstap maakte vanaf het Turkse Trabzonspor. Sindsdien wordt de centrale verdediger geplaagd door blessures, maar dit seizoen lijkt Kaplan steeds meer in vorm te raken. De Turk startte, net als afgelopen week tegen NAC Breda, ook op zondag in de basis tegen Willem II. Concurrent Youri Baas was namelijk geblesseerd.

Artikel gaat verder onder video

Als tijdens Dit was het Weekend de wedstrijd wordt nabesproken, valt één speler op. “Kaplan is echt een goede voetballer”, zegt Vink met een grijns op zijn gezicht. “Ik denk dat als hij - bij wijze van spreken - in de jeugd van Ajax had gespeeld, dan hadden ze tegen hem gezegd: ‘Je bent een te goede voetballer om achterin te staan.’”

Vink ziet wel een tekort bij Kaplan: “Hij speelde vandaag best gefocust. Dat is natuurlijk nog een beetje het probleem bij hem, dat hij af en toe een foutje heeft. Of soms dingen moet corrigeren, omdat hij dingen verkeerd ingeschat heeft. Vandaag was hij echt gefocust. En als hij gefocust is, dan heeft hij iets extra’s.”

De analist en oud-speler van Ajax ziet toch vooral sterke punten bij 22-jarige: “Dat vind ik wel mooi bij hem. Hij heeft overzicht en hij is sterk. Hij is kopsterk, ook. Met corners wint hij veelal de duels. Hij durft ook gewoon vooruit mee te gaan.” Vink concludeert: “Ik vind het echt een hele mooie speler.”

