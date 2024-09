Zaakwaarnemer van Ajax-speler Daniele Rugani: 'Pas op voor Farioli'

De zaakwaarnemer van Ajax-verdediger , Davide Torchia, is lovend over de nieuwe trainer van de Amsterdammers: Francesco Farioli. De belangenbehartiger van de Italiaanse verdediger vindt dat Farioli in de gaten gehouden moet worden, aangezien hij op jonge leeftijd al indruk maakt als eindverantwoordelijke voor een groep.

Torchia geeft bij het radiostation Radio Kiss Kiss uit Napoli uitleg over alles wat er in de zomer heeft gespeeld rondom zijn cliënt. Naast Ajax was ook Napoli geïnteresseerd in de Italiaan, maar de nummer zes van de Serie A greep uiteindelijk naast de komst van de routinier: "We waren meteen enthousiast over Ajax, omdat zij al op 29 juni belden over Rugani. Ze hebben echt hun best gedaan om hem aan te trekken en dat voelde goed", zegt Torchia over de keuze van Rugani om naar de Johan Cruijff ArenA te gaan.

De zaakwaarnemer van Rugani noemt Ajax een 'zeer georganiseerde' club en is onder de indruk van wat hij in de vijftien dagen die hij in Nederland heeft gezien bij de Amsterdammers. Over zijn landgenoot Farioli is de in Rome geboren voetbalmakelaar ook te spreken: "Pas op voor Farioli, want wat ik van hem gezien heb, is dat hij ondanks zijn jonge leeftijd zeer goed voorbereid is", stelt Torchia.

Rugani speelde tot dusver één wedstrijd voor Ajax. De Italiaan, die jarenlang bij Juventus speelde, mocht invallen in het duel in de voorrondes van de Europa League tegen het Poolse Jagiellonia. Na afloop van die wedstrijd sprak Rugani lovend over zijn ontvangst in Amsterdam.

