Alex Kroes wekt onbegrip: 'Hij creëert onwijs veel, waarom haalt Ajax hem niet?

vindt het opmerkelijk dat Ajax geen serieuze poging heeft ondernomen om naar Amsterdam te halen, zo geeft de voormalig voetballer aan in Voetbalpraat van ESPN. De aanvallend ingestelde voetballer, die op verschillende posities uit de voeten kan, was deze zomer voor alle clubs transfervrij op te pikken: "Waarom zou je hem niet oppikken?"

Namli koos er na een zeer goed seizoen in dienst van PEC Zwolle bewust voor om te profiteren van zijn transfervrije status. De gewenste club kwam echter niet, waardoor hij na het sluiten van de deadline besloot om alsnog terug te keren bij PEC Zwolle. Van Polen, oud-teamgenoot van Namli, zag dat absoluut niet aankomen: "PEC Zwolle mag daar hun handen mee dichtknijpen. Ik snap totaal niet dat andere clubs in de Eredivisie hem niet opgehaald. Waarom zou je als Ajax deze jongen niet ophalen?", vraagt de oud-voetballer zich hardop af.

Van Polen noemt vervolgens de kwaliteiten van Namli op: "Hij is balvast, intelligent, zijn positiespel is super goed, hij kan dribbelen als geen ander en hij creëert onwijs veel kansen. Ik snap het niet, zo veel heb je er niet van in de Eredivisie", vindt de analist.

Feyenoord ligt te slapen

De oud-verdediger van PEC Zwolle vindt dat niet alleen Ajax een poging had kunnen wagen voor de komst van zijn oud-teamgenoot: Ook Feyenoord, nu een Calvin Stengs is weggevallen. Dan kan je hem oppikken... Ik verbaas mij erover. Ik denk dat je gaat verbazen hoe goed hij is", besluit hij.

