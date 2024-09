Naast Brobbey maakt nóg een Ajax-speler veel indruk: ‘Een fenomeen, kers op de taart’

Het houdt maar niet op voor Jorthy Mokio. De zestienjarige Belg maakte vorig seizoen bij KAA Gent zijn debuut op het hoogste niveau, transfereerde in de zomer naar Ajax en maakte onlangs in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Daar blijft het niet bij: Mokio debuteerde dinsdagavond voor België Onder-21 en was meteen trefzeker.

KAA Gent was er alles aan gelegen om Mokio binnenboord te houden, maar zijn voorkeur ging uit naar een nieuw avontuur. De jonge middenvelder kon rekenen op de belangstelling van Europese grootmachten zoals FC Barcelona en Bayern München, maar hij viel voor het verhaal van Ajax. Na een aantal wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie had Francesco Farioli al genoeg gezien. Mokio maakte op donderdag 29 augustus in de return tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League zijn debuut in Ajax 1.

Mokio luistert debuut op met fraai doelpunt

De ontwikkeling van Mokio blijft niet onopgemerkt. Het grote talent mocht zich afgelopen week melden bij de Onder-21 van België. Hij viel dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Kazachstan in en bepaalde de eindstand op 0-3. Het Nieuwsblad is lovend over de jonge middenvelder van Ajax. “Jonge Duivels pakken vlotte winst in EK-kwalificaties: fenomeen Jorthy Mokio (16) viert debuutgoal op gekke wijze”, zo kopt het medium boven het wedstrijdverslag.

“Achterin was het niet altijd even zuiver bij de Belgische U21, maar het Kazachse team kon er nooit van profiteren. In de tweede helft viel er niet veel meer te beleven, maar in de toegevoegde tijd viel de 0-3 toch nog. De bij Kazachstan ingevallen Artyom Litosh liep tegen een tweede gele kaart aan, uit de daaropvolgende vrije trap drukte de eveneens ingevallen Jorthy Mokio met een volledig met links in de verste hoek de 0-3”, zo leest het.

Het dagblad spreekt van een ‘debuut om nooit meer te vergeten’ voor Mokio. Volgens Sporza zorgde Mokio met zijn doelpunt voor ‘de kers op de taart’. De Ajacied is dankzij zijn treffer tegen Kazachstan na Romelu Lukaku de jongste Belgische doelpuntenmaker in de EK-kwalificatie voor beloften. Daarnaast is hij nu ook nog eens de jongste doelpuntenmaker in dezelfde kwalificatiereeks sinds Eres Ünal in 2013.

