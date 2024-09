Plan van Ajax gaf de doorslag bij aanwinst: 'Barcelona, dat vond ik te vroeg'

Jorthy Mokio (16) is blij met zijn overstap van AA Gent naar Ajax. De jonge Belg, die deze zomer in de belangstelling stond van allerlei Europese grootmachten, koos heel bewust om te tekenen in Amsterdam. Zijn keuze bevalt goed, geeft Mokio aan tegenover Het Nieuwsblad.

In gesprek met de Belgische krant gaat de verdediger, die ook uit de voeten kan als middenvelder, in op zijn beslissing om op jonge leeftijd de overstap te maken naar Ajax: "Pas daags voor ik bij Ajax tekende, besliste ik om Gent te verlaten. Gent had me kunnen overtuigen, maar ik koos voor de manier van werken van Ajax", legt de zestienjarige voetballer uit.

Ajax was niet de enige club die voor Mokio in de markt was. Bayern München had hem in beeld, maar ook FC Barcelona had serieuze belangstelling: "Barcelona bijvoorbeeld, dat vond ik te vroeg. De ontwikkeling bij Ajax, het proces dat ze me voorschotelden, daar voelde ik me het best bij", vertelt Mokio, die inmiddels zijn debuut in Ajax 1 ook al heeft gemaakt.

In eerste instantie zal Mokio zijn wedstrijden spelen namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Bij de beloftenploeg van de Amsterdammers gaat hij fungeren als middenvelder: Ze zien me daar nu wel als middenvelder. Op die positie voel ik me wel relaxter. Het is een kwestie van mezelf te bewijzen bij Jong Ajax, en dan komt de rest vanzelf", besluit de ambitieuze Belg.

