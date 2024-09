Mats Hummels sprak met Ajax, maar kiest voor Italiaans avontuur

is hard op weg naar AS Roma, zo melden de goed ingevoerde journalisten. Gianluca Di Marzio en Patrick Berger. Volgens laatstgenoemde verslaggever sprak Hummels na zijn vertrek ook met Ajax, maar is de keuze daags na de transferwindow gevallen op het AS Roma van Daniele De Rossi.

De onderhandelingen tussen de 35-jarige Hummels en AS Roma bevinden zich momenteel in de afrondende fase. De voormalig verdediger van Borussia Dortmund en Bayern München zal in de Italiaanse hoofdstad een contract voor een seizoen gaan ondertekenen. Trainer De Rossi wil de wereldkampioen uit 2014 maar al te graag toevoegen aan zijn selectie.

Dat lijkt nu, een paar dagen na het sluiten van de transferwindow, te gaan gebeuren. Volgens journalist Patrick Berger van Sky Sports was er veel interesse voor Hummels. Er is volgens hem gesproken met onder meer Ajax en Brighton & Hove Albion, terwijl ook Bologna, Real Sociedad en Mallorca hoop hadden om het Hummels in zee te gaan.

Ajax had Hummels dus ook in beeld, maar heeft uiteindelijk met Daniele Rugani de gewenste ervaring toegevoegd aan de achterhoede. Rugani is door de Amsterdammers op huurbasis overgenomen van Juventus en debuteerde een week geleden in het rood-wit.