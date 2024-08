Daniele Rugani: 'Mensen weten niet wat ik heb meegemaakt, het waren zware weken voor mij'

heeft op Instagram teruggeblikt op zijn eerste minuten in shirt van Ajax, maar ook op een zware periode die de voetballer achter de rug heeft. De Italiaanse verdediger viel in de 81e minuut van de wedstrijd van de Amsterdammers tegen het Poolse Jagiellonia in en is dankbaar voor de kans die Ajax hem heeft geboden.

De routinier heeft de afgelopen seizoenen bij Juventus niet al te veel gespeeld, waardoor hij van de Oude Dame mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever. Makkelijk was het niet altijd om langs de kant te staan, geeft Rugani een dag na zijn debuut in het rood-wit toe op Instagram: "Eindelijk weer op het veld! Ik ben heel blij met dit debuut en de kwalificatie voor de Europa League, die we dankzij een geweldige teamprestatie hebben behaald. De afgelopen maanden heb ik niet veel gesproken en niet veel mensen weten wat ik heb doorgemaakt: blessures, revalidatie en moeilijke momenten. Het waren zware weken voor mij", geeft de verdediger toe.

LEES OOK: Ajax tegen Lazio en Van Bronckhorst: dit zijn alle acht tegenstanders in de Europa League

Het maakt Rugani extra blij dat hij juist nu de kans heeft gekregen om bij Ajax aan de slag te gaan: "Nu is het echt geweldig om hier te zijn en mijzelf weer een voetballer te voelen. Bedankt voor deze geweldige kans", zegt de Italiaan richting de clubleiding van Ajax. "Ik zal hard werken om mijn conditie te verbeteren, om klaar te zijn voor de vele wedstrijden die komen gaan", besluit hij op sociale media.

