Ajax-aanwinst onder indruk van Johan Cruijff ArenA: ‘Zo intens maakte ik zelden mee’

is blij dat hij weer terug is bij Ajax. De aanvaller uit Burkina Faso kwam in zijn carrière onder meer uit voor Olympique Lyon, Aston Villa en Istanbul Basaksehir, maar is het meest onder de indruk van het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax nam Traoré deze zomer transfervrij over van Villarreal, nadat hij eerder in seizoen 2016/17 op huurbasis in Amsterdam speelde. De Burkinees weet goed het publiek in de Johan Cruijff ArenA kan zijn als acties niet lukken. “Ik weet nog hoe ze toen boos op me waren tijdens het thuisduel met FC Twente”, geeft hij aan in gesprek met Ajax Life. “Er lukte me weinig. Toen ik werd gewisseld, klonk er gejuich. Dat was niet leuk, maar vier dagen later opende ik de score tegen FC Kopenhagen. Het hele stadion werd gek van vreugde. Dat contrast blijft me altijd bij.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nieuws uit Den Haag reden tot zorg bij PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ

De aanvaller begrijpt best waarom de fans van Ajax soms boos zijn op zijn spel. “Weet je, soms zijn supporters pissed off. Dat mag. Als het niet goed gaat, kun je niet vrolijk blijven. Dat snap ik”, legt hij uit. Toch wil hij benadrukken dat die reactie niet prettig is voor spelers. “Gelukkig wonnen we in mijn eerste seizoen hier veel meer dan we verloren. Ik voetbalde na Ajax in veel andere grote stadions, maar zo intens als ze bij Ajax juichen na een doelpunt, maakte ik nog zelden mee.”

LEES OOK: Kroes brengt evenwicht bij Ajax: ‘Daarmee hebben ze weer een serieuze groep leiders’

Traoré nog niet topfit

Sinds zijn terugkeer in Amsterdam wist Traoré nog niet topfit te worden. Dat merkt hij naar eigen zeggen vooral aan hoe scherp hij is tijdens wedstrijden. “Ik hoef niet honderd procent fit te zijn om een beslissende actie te kunnen maken, maar om negentig minuten lang te kunnen gaan, moet ik wel echt topfit zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elf transfervrije opties voor Ajax na het mislopen van Sulemana

Ajax wil na het mislopen van Kamaldeen Sulemana nog een nieuwe linksbuiten, maar kan alleen transfervrije spelers halen.