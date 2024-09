Van der Gijp uitgesproken over duel Brobbey - Weghorst: 'Bij Ajax is die twijfel nu ook weg'

René van der Gijp denkt dat Ajax er goed aan doet om te behouden als eerste spits, zo vertelde hij in Vandaag Inside. Brobbey speelde met Oranje tegen Duitsland (2-2) en Van der Gijp vond hem erg goed spelen.

Sinds de komst van Wout Weghorst bij Ajax wordt er gediscussieerd over de spitsenpositie bij de club. Brobbey was afgelopen seizoen de eerste spits in Amsterdam en vertegenwoordigt kapitaal, terwijl Weghorst ervaring en onverschrokken inzet met zich meebrengt. Van der Gijp weet na het kijken van Nederland - Duitsland wel voor wie Ajax en Francesco Farioli gaan kiezen. "Ze speelden hartstikke leuk man! En Brobbey was goed en weet je wat het nou voor hem is. Dit is het juiste moment."

Volgens de analist en oud-voetballer weten ze in Amsterdam ook wat ze aan Brobbey hebben. "Bij Ajax is die twijfel ook weg. Die moeten zich nu gewoon richten op die jongen, dat is je kapitaal." De spits werd in de zomer van 2022 voor ongeveer 16,5 miljoen teruggehaald naar Ajax en vertegenwoordigt nu een marktwaarde van zo'n 35 miljoen euro.

Van der Gijp weet voor welke rol Weghorst naar Amsterdam is gehaald. "En onze vriend Weghorst. Die is er gewoon voor als onze vriend Brobbey geblesseerd is, of als 'ie niet fit is." Na een goed EK met Oranje als supersub en een redelijk seizoen op clubniveau bij Hoffenheim, gaat Weghorst spoedig bij Ajax debuteren.

