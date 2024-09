Memphis kijkt uit naar nieuw hoofdstuk: 'Dit is het mekka van het voetbal'

gaat in het 'mekka van het voetbal' spelen, vindt hijzelf. De linksbuiten annex spits werd donderdag gepresenteerd bij zijn nieuwe club Corinthians.

Memphis legt op de persconferentie uit waarom hij voor deze stap gekozen heeft. "Het is simpel. Ik ben opgegroeid in Nederland, heb Afrikaanse roots en ken het voetbal in Europa. Nu ik wat ouder ben, denk ik: hoe kan ik gelukkiger worden? Gewoon luisteren naar je gedachten en gevoelens. Om een bepaalde reden ben ik hier. De energie die ik voelde... Van deze stap wordt mijn hart blij."

Volgens de voormalig speler van PSV is hij in een heel bijzonder land beland, wat voetbal betreft. "Dit land (Brazilië) is het mekka van het mooie voetbal, van joga bonito. Kinderen in Europa kijken graag naar spelers uit Brazilië. Het voetbal hier, de manier waarop ze van voetbal houden..."

Depay wil het echter niet alleen over zijn favoriete sport hebben. "Maar het niet alleen voetbal, Brazilië. De reden dat ik hier vandaag ben is ook veel groter dan dat. Ik denk dat we namelijk moeten inzien dat Brazilië een andere wereld is dan in Europa. Maar het is hier heerlijk."

