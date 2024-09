Farioli krijgt serieuze tip voor linksbuitenpositie: 'Eigenlijk precies wat hij wil'

Ajax had zich na het vertrek van naar Al-Ittihad graag versterkt met , maar zijn tijdelijke overgang van Southampton kwam niet op tijd rond. Daardoor zit Ajax met een probleem. Francesco Farioli heeft met Mika Godts één serieuze optie voor de linksbuitenpositie. Wat nu? Johan Inan verwacht niet dat Ajax zich nog gaat versterken met een transfervrije optie, maar ziet mogelijk wel een rol weggelegd voor .

Godts streek begin 2023 neer in Amsterdam en had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Hij debuteerde onder John Heitinga al in de hoofdmacht en zat in de laatste fase van het afgelopen seizoen dicht tegen een basisplaats aan. Die ligt de komende maanden voor hem in het verschiet. Ajax slaagde er na het vertrek van Bergwijn niet in om Sulemana vast te leggen en volgens Inan kan er inmiddels ook een streep door een transfervrije aanwinst. Het lijkt dus op Godts aan te komen. “Maar goed, je kunt van Godts, een jongen van negentien jaar, niet verwachten dat hij vanaf nu tot de winterstop 25 wedstrijden gaat spelen”, zo vertelt Inan in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Inan zag dat Godts vorig seizoen meteen werd ‘omarmd’ door het Amsterdamse publiek. “Omdat hij een speler is met lef, bravoure en mooie acties, precies zoals ze het graag zien in de Johan Cruijff ArenA. Maar hij heeft ook al wat pijntjes en blessures gehad, dus daar zal Farioli wat op moeten verzinnen.” Ajax komt door de afgelasting van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht volgende week woensdag pas weer in actie. Inan denkt dat Farioli de vele tijd om te trainen gebruikt om zijn opties te overwegen. “Je speelt dan elf tegen elf op de training en hij zal aan de andere kant, waar Godts dan niet staat, ook iemand op links moeten posteren.”

LEES OOK: 'Ajax en FC Utrecht hadden plan gesmeed om wedstrijd door te laten gaan'

Banel te licht gevonden, Faberski een ‘lastige’ optie voor Ajax

Volgens Inan kan Ajax de dunne spoeling op de linkerflank op verschillende manieren ‘oplossen’. Zo zou de club een jeugdspeler naar voren kunnen schuiven, al ziet Inan niet meteen een serieuze kanshebber. “Jaydol Banel heeft vorig seizoen een paar keer de kans gehad, maar is in de voorbereiding eigenlijk te licht bevonden. Dan zijn er nog een paar spelers die Ajax heeft ingeschreven voor de Europa League. Misschien dat daar nog een verrassing tussen gaat zitten.” Inan zelf is erg gecharmeerd van Jan Faberski, de achttienjarige Pool die dit seizoen indruk maakt in Jong Ajax. “Maar hij komt meer vanaf rechts, dus ik denk dat die optie ook lastig gaat worden.”

LEES OOK: Ajax-talent dolbij met contractverlenging: ‘Zo snel mogelijk naar het eerste elftal'

Dan zou Farioli er nog voor kunnen kiezen om zijn systeem om te gooien. John van ’t Schip wijzigde in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog wel eens van formatie. Na een reeks tegendoelpunten besloot hij bijvoorbeeld om met drie centrale verdedigers en twee wingbacks te gaan spelen. Inan denkt echter niet dat Farioli heel snel zijn systeem overboord gaat gooien. “De trainer kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld met twee spitsen te gaan spelen, wat best verleidelijk is als je drie goede spitsen hebt”, zo doelt Inan op Wout Weghorst, Brian Brobbey en Akpom. “Maar dan heb je 2,5 maand gewerkt aan een systeem, met vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Ga je het dan opeens omgooien?”, zo vraagt de clubwatcher zich af.

Hoe moet Farioli het probleem op links oplossen? Laden... 38.6% Akpom als linksbuiten posteren 53.9% Jeugdspelers meer de kans geven 7.5% Voor een ander systeem kiezen 899 stemmen

Problemen op rechts, Akpom een optie voor de linksbuitenpositie

Maar misschien móét Farioli wel. De Italiaan kampt immers niet alleen op links met personele problemen. “Steven Berghuis is ook geblesseerd geraakt. Traoré is nog niet top, dus we moeten ook nog zien wie er op rechts komt te staan.” Het ligt het meest voor de hand dat Farioli een ‘extra optie gaat creëren’ en een van de huidige selectiespelers iets vaker als linksbuiten gaat posteren, denkt Inan. Hij verwacht dat Farioli de luxe die hij heeft in de spitspositie gaat gebruiken om een van zijn spitsen wat vaker als linksbuiten te posteren. “Weghorst en Brobbey zijn échte nummers negen, maar Akpom is meer een 9,5. Een speler die het ook moet hebben van zijn diepteloopjes. Hij is een paar keer geprezen door Farioli om zijn discipline en werkethiek. Hij zal als linksbuiten dus zijn mannetje niet laten lopen en kan af en toe met zijn diepteloopjes gelanceerd worden, eigenlijk precies wat Farioli wil”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Concrete interesse van Ajax verdween plotseling: 'Wij waren overtuigd dat hij die kant opging'

Ajax had belangstelling voor een verdediger uit de Eredivisie, maar een blessure gooide roet in het eten.