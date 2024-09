'Ajax doet Klaassen contractvoorstel: nieuwe samenwerking in de maak'

staat voor een nieuwe samenwerking met Ajax. De middenvelder verruilde de club in de zomer van 2017 voor Everton, keerde in het najaar van 2020 terug in Amsterdam en trok de deur van de Johan Cruijff ArenA vorig jaar weer achter zich dicht. Na zijn vertrek bij Internazionale zit Klaassen zonder club, maar Ajax heeft hem nu een contractvoorstel tot en met het einde van dit seizoen gedaan.

Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Transferwatch vrijdagmiddag althans. Klaassen verruilde Ajax vorig jaar voor Internazionale, maar kwam er in Milaan niet tot nauwelijks aan te pas. De middenvelder werd met Internazionale wel kampioen van Italië, alvorens de partijen na één seizoen alweer uit elkaar gingen. Klaassen werd de voorbije periode gelinkt aan Anderlecht en Antwerp FC, maar nu lijkt hij zich op korte termijn toch wéér speler van Ajax te mogen noemen.

Klaassen traint sinds deze week mee bij zijn oude club. Het was in eerste instantie de bedoeling dat hij zijn conditie op peil zou gaan houden. De kans op een nieuwe samenwerking leek niet heel groot, maar volgens Transferwatch kan Klaassen in Amsterdam dus tekenen voor één seizoen. “Klaassen trainde mee om zijn conditie op peil te houden, zo was de bedoeling, maar op achtergrond werd al nodig gespeculeerd over een contract. Klaassen wil graag, nu is het wachten op een akkoord”, zo meldt het transfermedium.

Clubwatchers rekenen niet op transfervrije aanwinst voor Ajax

Het nieuws is opvallend, omdat Mike Verweij eerder deze week nog liet weten dat een hereniging tussen Ajax en Klaassen niet aannemelijk was. Bovendien sprak Johan Inan van het Algemeen Dagblad nog de verwachting uit dat de Amsterdammers zich niet meer zouden gaan roeren op de markt met transfervrije spelers.

