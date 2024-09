Davy Klaassen laat zich snel na terugkeer meteen gelden op Ajax-training

De kans dat Ajax en opnieuw met elkaar in zee gaan is naar verluidt niet zo groot, maar de middenvelder maakte donderdag in elk geval alvast zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA. De selectie van trainer Francesco Farioli trainde ’s middags in het stadion en Klaassen was van de partij, zo blijkt uit een filmpje dat rondgaat. De oud-speler van ook Werder Bremen en Internazionale drukte meteen zijn stempel.

Klaassen keerde in het najaar van 2020 terug in Amsterdam, nadat hij Ajax in de zomer van 2017 had ingeruild voor Everton en ook nog het shirt van Werder Bremen had gedragen. De tweede periode van Klaassen in Ajax 1 werd eveneens een succes. De Amsterdammers kroonden zich in 2021 én 2022 tot kampioen van Nederland en wonnen in het seizoen 2021/22 al hun groepswedstrijden in de Champions League. Klaassen kon een jaar later echter niet voorkomen dat Ajax naast alle hoofdprijzen greep en ook nog eens deelname aan de Champions League misliep.

Na de aanstelling van Maurice Steijn werd het perspectief op een basisplaats steeds minder voor Klaassen, die uiteindelijk eieren voor zijn geld koos en transfervrij de overstap maakte naar Internazionale. In Italië voegde Klaassen weliswaar opnieuw een landstitel toe aan zijn salaris, maar hij kwam er totaal niet aan te pas. Internazionale en Klaassen gingen na één seizoen alweer uit elkaar. De middenvelder is na zijn vertrek uit Milaan op zoek naar een nieuw club. Hij werd al in verband gebracht met Anderlecht en Antwerp FC, maar het ideale plaatje is nog niet voorbijgekomen.

Klaassen tijdelijk terug bij Ajax

Klaassen traint voorlopig mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden. Volgens de NOS traint hij in Amsterdam mee met de beloftenploeg, maar donderdagmiddag stond hij in de Johan Cruijff ArenA toch echt tussen de A-selectiespelers en internationals. Dat is op de foto’s van de training op de clubsite niet te zien, maar op een video die rondgaat op social media wél. We zien Klaassen fanatiek gebarend meedoen aan een rondo. Of hij op korte termijn als A-selectiespeler in de Johan Cruijff ArenA is te bewonderen, zal moeten blijken. Mike Verweij acht de kans in elk geval niet groot en ook Johan Inan verwacht niet dat Ajax zich nog gaat versterken met een transfervrije speler.

