Eindelijk beweging rond Klaassen: 'Voormalig Ajacied kan op 2,5 uur van de ArenA voetballen'

Ajax wordt richting het slot van de transferwindow met de ene na de andere speler in verband gebracht, maar de naam van is nog niet gepasseerd. De middenvelder vertrok vorig jaar naar Internazionale en zit inmiddels zonder club, maar is ondanks zijn transfervrije status geen optie voor de Amsterdammers. Klaassen staat wél op het lijstje van Anderlecht. Er zou ‘wederzijdse interesse’ zijn, maar van een overeenkomst is nog geen sprake.

Dat meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri dinsdagmiddag althans. Klaassen keerde in het najaar van 2020 terug bij Ajax, waarmee hij gedurende zijn tweede periode in Amsterdam nog tweemaal landskampioen zou worden. Waar hij onder Erik ten Hag een belangrijke speler was, kwam hij na het vertrek van de Tukker naar Manchester United en de aanstelling van Maurice Steijn minder in de plannen voor. Klaassen koos eieren voor zijn geld en verkaste naar Internazionale. Hij werd ook in Italië kampioen, al speelde hij slechts achttien wedstrijden in alle competities zonder te scoren of een assist te geven.

Internazionale en Klaassen besloten na één seizoen alweer uit elkaar te gaan. Het is aardig rustig rond de 41-voudig international, die in maart 2023 voor het laatst bij het Nederlands elftal zat en dus niet in beeld kwam voor deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. Maar nu lijkt er toch wat beweging te zijn rond Klaassen. Volgens Tavolieri wordt Klaassen door Anderlecht ‘als een optie beschouwd’ om de selectie in de laatste dagen van de transferwindow te versterken. De Belgische journalist spreekt van ‘wederzijdse interesse’. Klaassen zou volgens Tavolieri ‘graag willen verhuizen’, waaruit je kunt opmaken dat hij mogelijk graag weer in Nederland of in elk geval dichter in de buurt komt wonen.

Van een overeenkomst is op dit moment nog geen sprake, maar daar zou de komende dagen dus nog verandering in komen. Mocht Klaassen aan de slag gaan bij Anderlecht, dan wordt hij herenigd met Jan Vertonghen. De inmiddels 37-jarige Vertonghen zette na het EK in Duitsland een streep onder zijn interlandloopbaan, maar bleef Anderlecht trouw. De club uit Brussel, die vorig seizoen net tekort kwam in de titelstrijd, haalde eerder deze zomer al Jan-Carlo Simic (AC Milan), Thomas Foket (Stade Reims), Ludwig Augustionsson (Sevilla) en Zanka (Brentford) binnen. Anderlecht is het seizoen met tien punten uit de eerste vier wedstrijden bovendien uitstekend begonnen.

