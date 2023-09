Davy Klaassen neemt voor de tweede keer afscheid bij Ajax: verrassende overgang is definitief

Davy Klaassen heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan afscheid genomen van Ajax. De middenvelder keerde in de zomer van 2020 na vier jaar terug bij de club waar het voor hem allemaal begon, maar draagt vanaf heden het shirt van Internazionale, zo meldt transferspecialist Fabrizio Romano op X. Met de overstap van Klaassen naar de verliezend Champions League-finalist in het afgelopen seizoen is geen transfersom gemoeid, maar er zijn wel 'enkele bonussen' opgenomen.

Het vertrek van Klaassen bij Ajax komt enerzijds als een verrassing, maar anderzijds zat het er al de hele zomer aan te komen. Tijdens de voorbereiding op dit seizoen werd al duidelijk dat de middenvelder geen onomstreden basisspeler zou worden in de ploeg van trainer Maurice Steijn. Klaassen verscheen in de eerste vier officiële duels weliswaar telkens binnen de lijnen, maar deed dat geen enkele keer als basisspeler. Donderdagavond in de return tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League maakte hij meteen na de pauze zijn opwachting. Hij kon in zijn laatste wedstrijd voor Ajax echter niet voorkomen dat de Bulgaren er met een 0-1 overwinning vandoor gingen.

Niet lang na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA meldden verschillende journalisten, waaronder Fabrizio Romano, dat Internazionale overwoog op de valreep een poging te wagen voor Klaassen. Na dat bericht is het snel gegaan. Klaassen arriveerde vrijdagochtend al in Milaan voor zijn medische keuring. Internazionale was naar het schijnt nog op zoek naar een multifunctionele middenvelder en kwam in die zoektocht uit bij de Oranje-international. Klaassen vertrekt zodoende drie jaar na zijn terugkeer weer uit de Johan Cruijff ArenA. Hij verruilde Ajax in de zomer van 2017 voor Everton, maar maakte na een teleurstellend avontuur in Engeland én twee seizoenen bij Werder Bremen vrij snel zijn rentree in Amsterdam.

Klaassen voegde sinds zijn terugkeer naar Ajax twee landstitels en één KNVB-Beker toe aan zijn palmares. De middenvelder droeg, over twee periodes gezien, 321 keer het shirt van de Nederlandse recordkampioen. Hij scoorde daarin 93 keer en verzorgde 50 assists. Bij Internazionale wordt Klaassen teamgenoot van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Internazionale reikte in het afgelopen seizoen nog tot de finale van de Champions League, maar ging daarin onderuit tegen Manchester City. De Milanezen staan met zes punten uit de eerste twee competitieduels op de derde plaats in de Serie A.