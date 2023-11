Davy Klaassen kondigt terugkeer bij Ajax aan

heeft zijn terugkeer bij Ajax al aangekondigd. De middenvelder trok deze zomer de deur achter zich dicht in de Johan Cruijff Arena vanwege een gebrek aan sportief perspectief en tekende bij Internazionale. Inmiddels kijkt Klaassen alweer vooruit naar zijn volgende periode in Amsterdam.

“De transfer was onverwachts, maar vanaf het begin waren we allebei enthousiast”, vertelt Klaassen bij ESPN over de afgelopen zomer over zijn besluit om naar de Serie A-club te verkassen. “Het is echt een hele mooie stad en ook een mooie club in goede competitie. Ik stond er wel voor open om nog naar een ander land te gaan, maar Ajax is toch Ajax."

“Het begon een beetje eind vorig seizoen dat ik het gevoel kreeg dat Ajax een andere weg in wilde slaan”, vervolgde Klaassen bij de tv-zender. “Hierdoor dacht ik toch aan een mogelijke transfer. Er waren genoeg clubs waarvoor ik Ajax niet wilde verlaten, maar Inter kon ik niet laten lopen.”

Klaassen kijkt ondanks zijn vervelende einde met een positief gevoel terug op zijn periode bij Ajax, met wie hij twee kampioenschappen en één KNVB Beker won in zijn tweede periode. “Het gevoel is overheersend positief. Uiteindelijk blijft Ajax toch altijd mijn club en zal ik er weer terugkomen, in welke rol dan ook", aldus Klaassen.

