Verweij: 'Ajax meest concreet voor Eredivisiespeler, PSV zit op het vinkentouw'

Zowel aanstaand landskampioen PSV als Ajax aast op N.E.C.-verdediger , zo meldt Ajax-clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Van die twee zou Ajax, waar Sandler de jeugdopleiding doorliep maar niet doorbrak in het eerste elftal, momenteel 'het meest concreet' zijn.

Sandler verliet de Amsterdammers in de zomer van 2016 om zich aan te sluiten bij PEC Zwolle. In Overijssel verdiende hij vervolgens een fraaie overstap naar Manchester City, al zou een doorbraak in de hoofdmacht van Pep Guardiola er mede door blessures nooit komen. Na uitleenbeurten aan achtereenvolgens Anderlecht en Troyes verkaste de inmiddels 27-jarige verdediger in de winter van 2022 transfervrij naar Feyenoord. Nadat hij in Rotterdam in een half seizoen nauwelijks aan bod kwam lijfde N.E.C. hem in de zomer, eveneens gratis, in. Namens de verliezend bekerfinalist maakte Sandler dit seizoen een uitstekende indruk.

Artikel gaat verder onder video

Dat heeft dus geleid tot interesse van zowel Ajax als PSV, schrijven Verweij en zijn Telegraaf-collega Jeroen Kapteijns zondag. Eerder op de ochtend noemde PSV-directeur Marcel Brands de N.E.C.'er in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie inderdaad 'een interessante speler', al bevestigde hij niet dat er al een bod zou zijn gedaan. Volgens Verweij en Kapteijns zit PSV 'op het vinkentouw' en houden de Eindhovenaren 'de situatie nauwlettend in de gaten'.

Ajax is daarentegen 'het meest concreet', weet het duo: "Ajax is op zoek naar een opbouwend sterke verdediger en daarbij staat Sandler bovenaan de lijst." Dat hij vanuit zijn verleden reeds bekend is met de specifieke eisen die in de Johan Cruijff ArenA aan een centrale verdediger worden gesteld, spreekt daarbij in zijn voordeel: "De Amsterdammer kent de speelstijl heel goed, want van 2005 tot 2016 maakte de oud-speler van AFC deel uit van de jeugdopleiding van Ajax." Sandler beschikt in Nijmegen nog over een contract tot medio 2025, waardoor beide clubs met N.E.C. om tafel zullen moeten om te onderhandelen over een transfersom.

Sandler had zondagmiddag andermaal een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen AZ, maar het duel kwam vroegtijdig ten einde. Na ruim twintig minuten spelen, bij een 0-1 achterstand, greep de verdediger naar zijn hamstring en werd hij afgelost door Mathias Ross. Volg hier LIVE de wedstrijd tussen N.E.C. en AZ.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.