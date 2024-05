John van 't Schip maakt extreem pijnlijk verwijt naar directe collega binnen Ajax

John van 't Schip heeft de vijfde plek met Ajax definitief binnen, maar is van mening dat er meer had ingezeten voor de Amsterdamse club. Zo heeft de coach na afloop van de wedstrijden aangegeven tegenover de camera's van ESPN. Met meer versterkingen was er meer mogelijk voor Ajax, denkt de Ajax-coach.

Door de overtuigende overwinning van Ajax op Almere City (3-0) heeft Ajax de vijfde plek in de Eredivisie en deelname aan Europees voetbal definitief binnen. Het is absoluut niet de plek waar de Amsterdammers willen eindigen, maar het halen van de vijfde positie op de ranglijst was na de dramatische eerste seizoenshelft wel het doel van Ajax: "We hadden er zelfs meer uit kunnen halen", denkt Van 't Schip, die ook weet hoe dat had gekund: "Dan hadden we meer moeten doen in de winterstop. Dat is niet gebeurd."

In januari kwam Jordan Henderson, die voor meer ervaring, leiding en houvast moest gaan zorgen binnen de jonge selectie, over naar Amsterdam. Daar bleef het ook bij en dat was een tegenvaller voor Van 't Schip, gaf hij na de wedstrijd tegen Almere City toe: "Dat is een beslissing van de club. Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Ik heb dat zeker aangegeven, maar de club heeft anders besloten."

Het verwijt van Van 't Schip is, zonder dat hij namen noemt, in principe gericht aan Kelvin de Lang. Hij was sinds het vertrek van Sven Mislintat verantwoordelijk voor het halen van spelers naar Amsterdam en dus ook voor de komst van Henderson, maar ook voor het niet inwilligen van de wensen van Van 't Schip, die denkt dat de nieuwe trainer van Ajax blij zou zijn geweest met meer versterkingen: "Met extra spelers had je al een voorschot kunnen nemen op de zomer. Spelers zouden dan al een half jaar hebben kunnen wennen", besluit de oefenmeester van de Amsterdammers.

