Van Nistelrooij stuurt Bosz appje na titel met PSV en kan vooral één ding heel erg waarderen

Ruud van Nistelrooij is niets meer dan lovend over het werk van Peter Bosz bij PSV. De Eindhovenaren stelden Bosz vorig jaar aan als opvolger van de voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid, nadat Van Nistelrooij zelf vlak voor het einde van het afgelopen seizoen was opgestapt omdat hij onder meer niet meer het vertrouwde voelde vanuit de leiding. Maar de voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid koestert geen wrok richting zijn oude werkgever.

PSV was zeer tevreden over het werk van de voormalig Oranje-international op de bank bij de beloften en had er het volste vertrouwen in dat hij ook als hoofdtrainer van de hoofdmacht succesvol kon zijn. Van Nistelrooij loodste de club weliswaar naar de eindzege van de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker én naar de tweede plaats in de Eredivisie, maar het seizoen maakte hij desondanks niet af. Van Nistelrooij stapte een jaar geleden op in het Philips Stadion vanwege ‘frictie’ in zijn staf en een gebrek aan ‘onvoorwaardelijke’ steun bij de directie.

De Eindhovenaren stelden vervolgens Bosz aan als nieuwe eindverantwoordelijke en onder zijn leiding zijn kroonden ze zich voor het eerst sinds 2018 tot kampioen van Nederland. “Ik heb hem een bericht gestuurd. Met de welgemeende complimenten”, vertelt Van Nistelrooij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Alle lof die hij krijgt is terecht. En wat ik klasse vind, is hoe hij ook met mij is omgegaan. Het zijn kleine dingen hè: ook een keer het werk benoemen dat is verricht vóór jouw komst. Het fundament dat was gelegd”, zo vertelt de voorganger van Bosz bij PSV.

Volgens Van Nistelrooij zegt dat ‘veel’ over Bosz en zijn ‘persoonlijkheid’. “Zoals het ook mooi was hoe Arne Slot zich uitte over dat ik niet bij de genomineerden zat voor trainer van het jaar, ondanks dat PSV vorig seizoen twee prijzen won. Ik neem dat zeker mee naar volgende clubs: toon respect voor collega’s.” Boos is Van Nistelrooij zeker niet op zijn oude club, waar hij naast trainer ook als speler (succesvol) actief was. “Ik heb dingen moeten verwerken, absoluut. Is logisch ook. Juist omdat het PSV is, zat er extra veel emotie bij. Maar het vuur brandt. Ik sta te trappelen. Ik zal me weer moeten bewijzen en resultaat moeten boeken. Nou, prima.”

Ambitie

Zijn afscheid bij PSV en de manier waarop heeft zijn ambitie in elk geval niet veranderd. Hij wil dolgraag weer als hoofdtrainer aan de slag. “Ik zou het heel mooi vinden om een duurzame toekomst in het voetbal te hebben. Ik voel me gesteund door wat Guus Hiddink deze week zei rond de titel van PSV. En wat Hans van Breukelen zei. Die twee refereerden op tv ook nog even aan het werk van vorig seizoen. Zij kennen PSV van binnenuit en zeggen dat niet zomaar.”

Van Nistelrooij werd vorige maand door Relevo nog in verband gebracht met de functie van hoofdtrainer bij RCD Mallorca en de voormalig profvoetballer zelf liet eerder deze week in een interview met AS weten dat hij graag in Spanje aan de slag zou willen. Hij is met een club in gesprek geweest, maar kan niet zeggen welke. Wél dat hij deze zomer weer aan de slag wil gaan. “Het belangrijkste is het profiel van een club. Ik wil in een organisatie werken waar een duidelijke visie is. Én ik wil werken in een twee-eenheid met een technisch directeur. Die constructie vind ik heel belangrijk. Dan kun je veel beter focussen op je werk als hoofdcoach.”

