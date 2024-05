Ruud van Nistelrooij wil in één land heel graag werken: ‘Ik heb met een aantal clubs gesproken’

Door het ijzersterke seizoen van PSV zou je bijna vergeten dat Ruud van Nistelrooij een jaar geleden ‘gewoon’ nog hoofdtrainer was in Eindhoven. De voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid besloot vanwege een gebrek aan vertrouwen vanuit de clubleiding de deur van het Philips Stadion achter zich dicht te trekken. Van Nistelrooij zit sindsdien zonder club, maar hoopt snel weer aan het werk te kunnen en dan het liefst in Spanje.

De voormalig Oranje-international begon na het seizoen 2021/22 aan zijn klus als hoofdtrainer van PSV. De Eindhovenaren waren zeer te spreken over diens werk op de bank bij Jong PSV en hadden er alle vertrouwen in dat hij de hoofdmacht, als opvolger van Roger Schmidt, naar successen zou loodsen. Van Nistelrooij won met PSV de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker én loodste de club naar de tweede plaats en dus de voorrondes van de Champions League, maar besloot desondanks voor het einde van het seizoen op te stappen. Het zat niet goed tussen Van Nistelrooij en de clubleiding, waarom eerstgenoemde besloot de deur achter zich dicht te trekken.

Artikel gaat verder onder video

Van Nistelrooij zit sindsdien zonder club, maar stilgezeten heeft hij zeker niet. Zo vertelt hij in gesprek met het Spaanse AS dat hij zijn tijd nadien heeft gebruikt om veel voetbal te kijken en in gesprek te gaan met collega’s. “Ik was in Buenos Aires, omdat ik heel graag een wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate wilde zien. En ik sprak met Demichelis en Gallardo, zodat zij mij hun ervaringen konden vertellen. Ik ben ook in Spanje geweest, waar ik een paar maanden geleden met Pellegrini heb gesproken en vorig jaar in Valdebebas met Ancelotti. Al deze gesprekken zijn zeer nuttig voor mij geweest en ik ben er zeker van dat ze mij veel zullen helpen als ik weer aan de slag ga als trainer, ik hoop binnenkort”, zo klinkt het.

Van Nistelrooij werd begin vorige maand door Relevo nog in verband gebracht met de functie van hoofdtrainer bij Real Mallorca, dat in de competitie weliswaar nog niet veilig is maar wel indruk maakte door de finale van de Copa del Rey te halen (daarin was Athletic Club te sterk). Van Nistelrooij hoopt in de (nabije) toekomst graag in Spanje aan de slag te gaan. Daar was hij als speler al actief bij Real Madrid en Malaga. “Ik zou heel graag in Spanje willen werken, maar ook in de andere twee competities waarin ik heb gespeeld, de Premier League en de Bundesliga. En ja, ik heb gesprekken gehad met enkele clubs in Spanje”, vertelt Van Nistelrooij, die verder niet ingaat op welke clubs dat zijn.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem snapt de vele complimenten niet: ‘Beste PSV ooit? Ontzettend overdreven’

Willem van Hanegem vindt dit PSV een goede ploeg, maar denkt tegelijkertijd dat voetbalfans en -analisten ook niet moeten overdrijven.