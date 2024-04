Van Nistelrooij kan weer aan de slag: interesse van Spaanse bekerfinalist

Ruud van Nistelrooij staat op het lijstje om trainer te worden bij RCD Mallorca, zo meldt Relevo. Het medium geeft aan dat Mallorca zich heeft neergelegd bij het vertrek van Javier Aguirre. De Nederlandse oefenmeester behoort nu tot de mogelijkheden om Aguirre op te volgen.

Van Nistelrooij begon zijn loopbaan als hoofdtrainer bij PSV, waar hij in seizoen 2022/2023 eindverantwoordelijke was. Sinds zijn vertrek uit Eindhoven in de zomer van 2023, zit de oefenmeester zonder club. Met de interesse van Mallorca kan hij komende zomer weer aan het werk.

Bij Mallorca zou Van Nistelrooij de vertrekkende Aguirre opvolgen. De 65-jarige Mexicaan werkt sinds de zomer van 2022 bij de eilanders. Relevo weet te melden dat de oefenmeester zijn aflopende contract niet wil verlengen. De Mexicaan kwam afgelopen weekend dicht bij een prijs met Mallorca, maar de finale van de Copa del Rey werd na strafschoppen verloren van Athletic Bilbao.

Van Nistelrooij is niet de enige trainer op het lijstje van Mallorca. De clubleiding zou namelijk ook interesse hebben in Diego Martínez en Eder Sarabia. Net als de Nederlander zitten de twee Spanjaarden op dit moment zonder club. Martínez vertrok in december bij Olympiakos, terwijl Sarabia sinds maart weg is bij FC Andorra.

